新北4校均僅1新生 1校還掛蛋

2019-09-01

〔記者周湘芸／新北報導〕一○八新學年上路，新北市柑林國小、猴硐國小、牡丹國小和大坪國小均僅一位新生，福連國小更是掛零。教育局表示，「一位孩子的獨白沒有回響」，從一○五學年度起實施混齡教育。其中，擔任三年偏鄉專長巡迴教師的王思尹說，東北角冬天氣候濕冷，混齡教育的跑校制度雖然辛苦，但對教學設計卻有很大的彈性。

新學年 福連國小零新生

三芝區興華國小因居民外遷與少子化因素，一○四學年度入學新生僅兩位，其中一位因搬家轉學，班上只剩下「小民」，因缺乏刺激與交流，學習意願低落。一○五學年參加混齡試辦教學，讓小民與一、三年級共同學習，增加表達想法、與他人相處的機會。

混齡教育 教學更有彈性

教育局指出，新北市目前有二十八所學校辦理混齡教育，透過「專長巡迴授課」模式，讓多校共用一位教師。

在濂洞、瓜山和九份國小教視覺藝術和表演藝術的王思尹表示，雖然冬天和雨天對跑校比較不方便，但是給老師很大的彈性，混齡教育也幫助學生在課程中能有更多的互動。

上林國小老師們備課時表示，課程設計一開始很難達成共識，有些人覺得內容缺乏差異化，需不斷討論、修正。永定國小教師張宴慈也說，混齡教育讓老師須重新學習，並整合資源提供具體的措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法