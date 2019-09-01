花蓮青銀桌遊PK賽 2千人鬥智

2019-09-01

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣衛生局昨天在小巨蛋辦理規模全國最大的青銀桌遊PK賽，共有四十隊社區長照據點、廿隊青銀協力、五百五十隊祖孫組，二千人參賽，花蓮縣政府、議會及鄉鎮市長一時技癢，也組隊與長者一起玩，加油聲此起彼落，陪長者們共度美好的假日時光。

衛生局長朱家祥指出，桌遊的種類包括麻將、跳棋、象棋等，希望透過桌遊，促成生活及情感上的交流，也可以幫助長者紓解情緒壓力，縣府團隊已著手研發師資及志工培訓課程，下鄉至長照巷弄站、文化健康站及失智社區服務據點，讓據點每一季都有新鮮有趣的課程，讓長輩們期待，天天快樂上學去。

縣長徐榛蔚說，這場桌遊活動吸引二千人參與，辦理難度相當高，全縣共有四處失智症共照中心，將桌遊帶進各鄉鎮市，志工也深入花蓮各個長者據點，昨天光是志工就超過三百人，失智問題已是老年化社會的趨勢，家人陪伴及友善社區營造刻不容緩，未來將會持續辦理類似的活動。

衛生局統計，花蓮縣初估有近四千位失智長輩，九十％於社區中由家人照顧，配合衛生福利部長照政策，已在花蓮境內佈建四處失智症共同照護中心、十處日照中心、一處失智症團屋、五十五處巷弄長照站、六十五處文化健康站、廿七處失智社區服務據點，失智症共同照護中心提供一條龍確診及專屬個管師服務，社區據點則讓長者上學去，藉此減輕家屬照顧壓力。

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