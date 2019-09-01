前瞻1.3億 整修宜縣4市鎮人行步道

2019-09-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府獲得中央「前瞻基礎建設︱提升道路品質計畫」核定一億三千萬元經費，整修頭城鎮、宜蘭市、羅東鎮及蘇澳鎮共約八公里人行步道與周邊人文環境，建置無障礙系統等，預計年底完工；縣政府交通處指出，盼藉此完善縣民步行、休憩環境，便利觀光客漫遊宜蘭，促進觀光發展。

縣政府從二○一七年起，就協助頭城、羅東、宜蘭及蘇澳鎮公所，爭取人行道改善工程；頭城改善後火車站，也就是文雅路附近；宜蘭市改善宜蘭河至美術館之間的中山路段；羅東改善中正北路、蘇澳鎮改善蘇澳冷泉周邊步道及中山路等。

縣府交通處指出，這些改善工程全都在執行當中，最快年底就能全數完工，除提供居民休憩空間，也能促進觀光發展，以羅東鎮中正北路人行空間改善工程為例，因鄰近羅東林場，改善後就能為觀光客提供服務，蘇澳冷泉也是觀光景點，周邊人行道改善同樣是觀光客受惠。

至於宜蘭市中山路人行步道，則是鄰近住宅區，縣民使用率高；頭城後火車站部分，因屬於新的生活圈，又鄰近人文國中小學，人行空間也有改善必要。

縣府交通處表示，人行空間改善完成，需要民眾共同維護，才能長長久久，人行道禁停任何車輛，盼民眾能夠守法，縣府會加強取締，也可避免人行道因車輛輾壓損壞，造成浪費公帑情況。

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