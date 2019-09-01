宜縣羅東國中小「班班有冷氣」 延到明年一月

2019-09-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮八所國中小學「班班有冷氣」政策，原訂今天上路；但因評估，裝設冷氣與供電系統優化，總經費要一億五千萬元，超出鎮公所預期，由於經費籌措不及而跳票。不過，鎮長吳秋齡說，會再請技師重新評估降低經費，並編列在明年度預算，讓政策趕在明年一月上路。

總經費1.5億 公所籌措不及

羅東鎮率全縣之先，早就開辦國中小學免費營養午餐，每年由公所編列二千多萬元經費支應；宜蘭縣政府擴大全縣國中小學辦理，下半年追加一點二二億元統一支應，政策在新學期上路（八月廿九日開學），羅東鎮自辦的免費營養午餐同步退場，可為公所省下二千多萬元經費。

低收學生 公所代為支付電費

鎮長吳秋齡計畫利用省下的鎮款，另推新的教育政策「班班有冷氣」，六月消息傳出引起討論，據羅東鎮公所規劃，暑假派人改善學校供電系統、安裝冷氣機，九月開學就能上路，班班都有冷氣吹，電費由學生平均分攤，若是低收學生，羅東鎮公所代為支付。

新學期開始，政策卻傳出跳票！據了解，學校請技師評估，八間國中小學所有班級裝設冷氣，優化供電系統等，總經費需一億五千萬元，與原本預期的落差太大，鎮公所可利用財源不足，無法提出追加預算，政策未能如期上路。

羅東鎮民代表會主席李錫欽說，鎮公所提出新政策前，應該審慎評估，不要亂開空頭支票，這樣很不好，當初宣布「班班有冷氣」可以在九月上路，代表們私下討論，學校需要多少冷氣？供電設備提升要多少錢？都還沒規劃，哪有可能這麼快上路，如今果然要延期。

「政策從未正式宣布，只是提前被曝光！沒有跳票問題。」吳秋齡認為，公所從未說過九月上路，評估出來的經費太高，超出鎮公所預期，會再請新的技師重新評估，希望降低預算並做好更周詳規劃，鎮公所十月編列明年總預算時，會將「班班有冷氣」預算編進去，只要代表會審查通過，明年一月就能上路。

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