洗腎患者正確補鈣 慎防高血磷

2019-08-31

文／顏群芳

陳伯伯領藥時，開口詢問：「藥師，我有在洗腎，我可以只吃女兒買給我的鈣片，醫師開的鈣片是不是就可以不要吃？」

隨餐服用鈣片 效果最好

洗腎患者往往因為腎功能下降，無法正常排出磷、鉀等物質，所以會蓄積在體內，造成高血磷、高血鉀，除了從飲食控制之外，藥物也扮演著重要角色。

為了預防高血磷，洗腎患者通常會服用鈣片，因為鈣片會跟磷結合，形成鈣磷不溶性化合物而排出體外，能降低磷離子的含量，可有效預防腎臟病末期的高血磷症，且鈣片的價格便宜，所以廣泛使用在腎衰竭患者身上。

臨床上最常使用的鈣片種類是碳酸鈣和醋酸鈣，因為兩者降磷離子的效果好，以一餐服用345毫克的磷來說，碳酸鈣能降低56%的吸收，而醋酸鈣更能降低74%的吸收量，至於其它的鈣片像是乳酸鈣、檸檬酸鈣、葡萄糖酸鈣，因為降磷的效果不如碳酸鈣和醋酸鈣，所以很少使用。

另外鈣跟磷在越酸的環境，結合率越差，pH值小於3更是沒有任何作用，一般在pH值5以上的環境，結合效果才好。

依醫師處方吃 避免高血鈣

建議腎衰竭患者，要隨餐服用鈣片，也就是配著飯菜一起吃鈣片，才能有效減少磷在腸胃道被吸收的量，也要定期抽血監測血中鈣、磷的數值，以利調整藥物劑量，避免高血鈣等不良反應的產生。

我提醒陳伯伯，還是要按照醫師處方來服用鈣片，不要以其它健康食品來取代，且鈣一天建議攝取量的上限是2500毫克，吃過量也不好，飲食方面也要吃低磷的食物，才能有效預防高血磷的產生。

（作者為為恭紀念醫院藥師）

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