8旬嬤多次昏厥 「完全房室傳導阻斷」惹禍

2019-08-31

文／謝其文

一位8旬老婦屢次突然從椅子昏倒在地上，一會再慢慢醒過來，曾經帶去好幾家醫院急診室，也找不出原因。但之後又再昏厥好幾次，來到我門診時，靜止心電圖及心臟超音波檢查均正常，也無其他低血糖，或癲癇等易造成昏厥的情形。

嚴重恐猝死

在心律不整可能是元凶的臆斷下，幫病患裝置了24小時霍特心電圖記錄器，發現有間歇性完全心房心室傳導阻斷。此時心臟只有心房跳動，心室是完全靜止的，最長一次心室竟有12.2秒是無跳動的，在此種情況下，沒有血液從心臟輸出，腦部血流灌注不足，她就昏倒了，非常危險，隨時有猝死的可能！

裝永久性心節律器改善

正常心律是由靠近上腔靜脈的竇房結發出電波，引發心房收縮，然後傳到房室結，最後傳導至心室，激發心室收縮把血液打出心臟。此位老婦因間歇性電波在房室結就被阻斷，傳不到心室，而她的房室結以下的備用發電機又沒發出電波，以致心室靜止不動，血液打不出心臟，引發屢次昏倒。後來裝置了永久性心節律器，從此就不再昏厥了。

巧合的是老婦的先生幾年前來就醫，也診斷為完全房室傳導阻斷，只是他的房室結以下還可以發出電波，心室還會跳動，但因心跳每分鐘才35次，還是不夠用，故感到全身倦怠及呼吸困難，最後也裝置了心節律器。

夫妻兩人先後都因完全房室傳導阻斷而裝上心律調節器，倒是很少見到！

（作者為新竹惠民內科外科聯合門診院長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法