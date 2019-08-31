求子添好「孕」 正確求診事半功倍

2019-08-31

文／黃隆蓉

現代人由於環境因素、 生活壓力， 再加上結婚的時機不斷推延，往往很多人都有生育的困擾。

何謂不孕症呢？ 只要年齡小於30歲且有規律性生活的夫妻，努力了一年都沒有消息；或年齡大於30歲並且有規律性生活的夫妻， 嘗試了半年都無法懷孕的，都需要到婦產科門診諮詢。當然他們不全然一定是有不孕的問題， 也許是方法用錯了；抑或真的是其中一方或雙方都有生育方面的問題。

女性經期第4天就診 驗卵巢

門診最常遇到的是假日夫妻，如果女方的經期不規律，那麼要在適當的時機，也就是排卵日同房， 實在是難上加難。女人每個月只會有一天的時間排卵， 而卵子排出以後只能存活24小時，如果精蟲沒有適時和卵子相遇，這個月的其他同房時間都是徒勞的。精蟲可以在女方體內存活72小時，因此在排卵前的48小時到排卵後的24小時都是非常關鍵的時刻， 而這段時間就是在APP上出現的危險期。但相對地，如果月經週期是屬於不規則的， 要仰賴APP來幫你精算正確的排卵日和危險期其實滿困難的。這時候，就應該到婦產科門診來尋求醫師的協助。

◎婦產科門診會做哪些檢查？ 最基本的檢查是婦科超音波，看是否有子宮肌瘤、子宮內膜異位、多囊性卵巢等疾病。

如果可以，儘量選擇在月經週期的第4天前來掛號，可以順便抽血、 檢查卵巢的功能；之後，可在經期乾淨後， 安排做輸卵管攝影及子宮腔鏡的檢查。

輸卵管攝影主要是檢查輸卵管是否通暢， 因為要自然懷孕除了要精確的同房時間以外，輸卵管也必須暢通，讓精子可以經過輸卵管成功地和卵子結合；子宮腔鏡則是要檢查子宮腔的環境是否適合著床。

男性禁慾7天就醫 檢查精液

男方的話，比較簡單，只要禁慾2到7天，便可以做精液的檢查，看精子的活動力及數量是否正常。

懷孕不是件容易的事，但用對方法對症下藥，效果可是事半功倍！

（作者為彰化基督教醫院生殖醫學中心主治醫師、草屯佑民醫院婦產科主治醫師）

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