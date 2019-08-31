預防小兒便秘 家長來把關

2019-08-31

文／李宇正

便秘發生年齡愈來愈低，小兒科門診發現，不少5歲以下的小朋友因為「大」不出來掛病號，如何幫助未來主人翁養成健康飲食習慣，建立良好排便生理時鐘，值得家長注意。

養成健康飲食習慣 每餐2蔬1果

小朋友肚子痛掛門診，首先必須排除比較嚴重的問題，例如：先天性的巨結腸症、腸道結構異常等，透過Ｘ光等檢查確認沒有這些情形後，如果是單純的便秘，而小朋友已經嚴重到肛裂流血，門診治療會建議調整飲食，與幫助排便藥物雙管齊下，請家長持續記錄孩子服藥後的排泄狀況，再決定後續藥物如何調整。

停止服藥的時機，在孩子建立固定排便的生理時鐘後，其中重要的關鍵是攝取綠色纖維質。

臨床問診發現，很多小孩便秘不是因為腸道不好，而是小朋友的飲食習慣不佳，例如：多肉、少蔬菜，偏好含糖飲料，幾乎攝取不到多少纖維質。

孩子可能早上起來吃個蛋餅、一杯奶茶；中午不愛吃蔬菜跟肉，只吃白飯；傍晚去安親班，又剛好有慶生活動，吃了一個蛋糕；回家後喝一瓶奶，一整天完全吃不到綠色蔬菜，這種情形久而久之就造成排便不通暢。

◎「便秘」定義是指「一個禮拜少於3次的排便，或者排便非常乾、硬，甚至流血」。預防小兒便秘，家長的角色很重要，建議可以從3個方面著手改善：

●多攝取綠色蔬菜：建議3餐至少吃兩種以上的綠色蔬菜、一種水果。新鮮的纖維質很重要，不要把醃漬類如泡菜，甚至蔬菜餅乾當成攝取來源。

建立排便生理時鐘 上學前先便便

●上學以前排便是最佳時機：早餐後的便意感最高，如果能在上學前完成排便最好，但很多孩子趕著上學，根本沒有時間排便，到了學校又認廁所，怎麼上都上不出來，日積月累憋著成了宿便。日本有一種做法是做早操，不論是在床上按摩腹部，還是簡單的運動，都能達到促進排便感效果。

●建立排便生理時鐘：用餐後半小時到一小時最有便意感，家長應把握時間，督促小朋友去上廁所，生理時鐘建立之後，比較不會再發生便秘的情況。

（作者為臺中慈濟醫院小兒科醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法