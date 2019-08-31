愛情摩天輪說明會 綠營轟詐騙大會

2019-08-31

〔記者葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜口中「千呼萬喚始出來」的愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會昨天登場，共有四十家廠商、七十名投資者參加，高雄市長韓國瑜誇稱這是一百億以上的投資案，可創造三千個工作機會，預計明年四月公開評選出最優廠商啟動開發。

韓稱是百億投資案 議員批用地沒著落

參加說明會的市議員簡煥宗說，會議其實很「冷」，只有兩人提問，他擔心這一場招商說明會，會淪為幫韓國瑜背書。另一名出席的市議員邱俊憲則批說，最大問題在於預定的四個場域，大部分的土地所有權是中央政府或唐榮公司，市府能取得這些土地所有權機關的同意函嗎？

40廠商閉門會議 未公布名單

市議員高閔琳更批評，不只土地尚有取得問題，更非由開發權責單位「土開公司」召開，韓市府單方面的說法，只是韓國瑜對政見即將跳票的應付交差說明會，更恐怕淪為摩天輪直銷佈道詐騙大會。

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，港區開發必須經過中央主管機關同意，韓市府未獲得同意，就開說明會突襲中央，竟還惡人先告狀，透過特定媒體放話「恐中央卡韓」，這種惡劣手段，只是為了幫政見跳票找台階下。

基地以高雄港碼頭為主

昨天的座談會，邀請休閒娛樂、不動產開發、百貨、壽險等國內外開發商與會，市府提出四處建議開發基地，以高雄港四至八號碼頭、十六至十八號碼頭、二十一號碼頭等三處空地為主，另一處則為第六十九期重劃區，坐擁愛河美景。

韓盼今年12月招商

韓國瑜歡迎海內外廠商參加說明會，他強調「愛情摩天輪衍生的愛情產業鏈，架設在全台唯一的愛情之河，意義重大。」希望在今年十二月公告招商，明年可以開始施工。有業者則表示，河港邊興建摩天輪，重點是土質、風切適不適合建。

針對愛情摩天輪的土地取得問題？韓國瑜回答說，經發局找了六個地點（指最初的六個地點），還要看廠商意願，經過土壤調查，並與相關單位配合。

經發局：「倫敦之眼」設計廠商參與

經發局表示，與會者有一家是「倫敦之眼」的設計廠商，因為說明會是閉門會議，市府也不公布廠商名單，開完會後，業者立刻匆匆閃人。

媒體問說，如果最後決定的地點不在愛河，可能從愛河摩天輪變成高雄港摩天輪？韓國瑜強調「尊重」。他說，這麼大投資，估計台幣一百億以上，創造三千個工作機會，第一步是招商說明會，請大家不要急。

經發局：預計明年4月啟動開發

經發局說，全案預計明年四月公開評選出最優廠商後，啟動開發。

Wecare高雄「罷韓30行動」發起人尹立表示，政府正常的招商程序，都是先評估地點後公告，再來才是招商說明會，韓國瑜把廠商找來看一塊不見得確定的地，完全不符正常程序。顯然韓國瑜僅是想藉由這場說明會，創造媒體曝光，根本就是「假拚經濟、真救選情」。

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