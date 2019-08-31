《桃園》復興區光華國小僅1新生 開學日不孤單

2019-08-31

〔記者許倬勛、周敏鴻／綜合報導〕昨天是各級學校開學日，桃園區中山國小新生有五四○人最多，復興區光華國小新生僅一人，學校仍依例舉行新生入學禮，讓「孤單開學日」一點都不孤單，開朗的新生劉清說，能集全校師生寵愛於一身，也格外幸福。

光華國小長期受到少子化及人口外移影響，招生本來就不易，加上位處「山上的偏遠地區」，轄區內僅有卅戶人家，目前全校只有廿位學生，一班約三至五人，學生均為泰雅族人，校長李中正說，往年新生最少都還有兩、三人，今年只有一名學生，頗擔心孩子不來報到，還好最後期盼沒有落空。

小小勇士禮 師長、學長姊簇擁

按照慣例，光華國小會為新生舉行「小小勇士禮」，今年唯一的新生劉清，在師長、學長姊的簇擁下，穿上泰雅族傳統服飾，左手拎課本、右手拿弓進入禮堂，象徵勤學與勇氣；略顯羞澀的劉清，在「導生」六年級學姊的帶領下笑逐顏開，在台上向大家自我介紹，他說，家裡就住在學校旁邊，但因家人都下山工作、不能照顧他，他昨天起入住校舍，「只有我是一年級，大家不能欺負我、要喜歡我」，童言童語逗得台下師生大笑。

部分課程與課後輔導 混齡學習

李中正說，配合劉清的特殊狀況，國語、數學、英語等主要科目，會安排導師一對一教學，體育、音樂等科目及課後輔導，則混齡與學長姊一起上，可加速孩子的學習程度，也能排解孤單感。

迎接開學日，各校都用心安排迎新活動，龜山區樂善國小舉辦「新生樂逃逃」活動，新生們得透過線索闖關，進而認識校園環境與衛生、禮儀等；桃園區莊敬國小師長則在校長黃清淵帶領下，在校門前跳舞歡迎新生，並贈送學生一顆貼有「平平安安」的蘋果，希望孩子們能降低入學的焦慮感、及早適應校園生活。

此外，開學首日，各警分局都編排「護童勤務」，在轄區內的各處小學前，執行交通疏導與安全維護，甚至幫小朋友撐雨傘，讓小朋友們感受到員警的貼心，開心地大聲道出：「謝謝警察叔叔！」

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