國中小開學 竹縣增警衛保全費 強化校園安全

2019-08-31

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕昨天是國中、小開學日，新竹縣長楊文科前往十興國小分送文具時表示，自一○八學年度起，縣府增編警衛保全費，並補助每校一名臨時人員及夜間保全費，未來還有幼兒園電子圍籬，強化學校警衛人力及安全維護。

林智堅贈小一新生禮

新竹市長林智堅也到頂埔國小，陪伴「小一新鮮人」展開小學生活，贈送小一新生禮「齒輪及方塊積木組」，鼓勵學生從玩中學、做中玩，融入新課綱精神，發揮創造力和想像力。

新竹縣身心障礙服務使用者協進會發起募鞋活動，經議員吳旭智尋找資源，獲善心人士捐贈近百雙新鞋，議員劉建民也共同響應，昨天送給尖石鄉嘉興國小、五峰鄉五峰、桃山國小學童做為開學禮。

此外，配合一○八新課綱上路，清華大學成立「K-12課程與師培研究發展中心」，研發素養課程設計模組，中小學老師可根據課綱設計課程，這個平台將免費供全國教師使用，明年五月測試上線。

清華K-12中心主任呂秀蓮表示，新課綱強調培養學生跨科統整的能力，鼓勵發揮想像力和創意，K指的是幼兒園，十二則是高三十二年級，這套課程設計模組 ， 已有超過一千名第一線教師參與研習。K-12課程與師培研究發展中心網站：http://eric.ilst.nthu.edu.tw/。

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