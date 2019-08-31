《彰化》排廢水超標4453倍 電鍍工廠毒害86公頃農地被訴

2019-08-31

〔記者陳冠備／彰化報導〕位於彰化市東西二圳旁的乙順電鍍工廠為了省成本，將電鍍廢水排放至灌溉溝渠，前後長達九年，檢警發現其廢水含有劇毒六價鉻、氰化物等，最高超標四千四百多倍，造成引用圳水灌溉的八十六公頃農地土壤污染，整治費用需一億二千多萬元，但蔡姓業者不肯賠償。檢方認為，業者已嚴重破壞國土，不但將她起訴，並請法官從重量刑。

檢方查出埋藏暗管 偷排9年毒廢水至灌圳

起訴書指出，蔡姓女業者（五十九歲）為乙順公司負責人，工廠設有電鍍廢水處理設備，卻未實際運作，反而指示員工埋藏暗管，將含毒性物質六價鉻、氰化物等廢水排出。

去年十月，檢警獲報並展開調查，環保署中區督察大隊於乙順公司下游排水道設遠端水質監測器監控，採樣結果「氰化物」超標一七五倍、「銅」超標四七○倍、「鋅」一○五倍、「六價鉻」一一二倍，「總鉻」高達四四五三倍，造成竹和排水道匯流至東西二圳水道內水體受污染，危害生態、灌溉用水與農產品安全。

檢方偵訊時，蔡姓負責人均否認蓄意繞流排廢，並辯稱是賴姓員工「自己這樣做」，賴男也試圖幫老闆脫罪，供稱是為了「想早點下班」才直接排放。但檢方追查，發現賴男有輕度智能障礙，根本無專業處理廢水證照，且供詞漏洞百出，不予採信。

不付整治費、還想緩起訴 檢請從重量刑

檢方指出，賴男每週只上班二、三天，每月只做十多天，日領一一五○元，公司還未幫他投保，蔡姓負責人還全推卸給賴男，且面對一億二千餘萬元農地整治費，更表示無能力負擔，要求檢方給予緩起訴，犯後態度極為惡劣，依違反刑法第一九○條之一「流放毒物罪」將兩人起訴。

環保署中區督察大隊指出，乙順公司排放有毒物質已超標甚多，影響農地約八十六公頃，正由彰化縣府執行農地改善計畫；彰化縣環保局表示，目前受影響農地已經管制休耕，檢測、回復期間將補償農民休耕費用，直至農地恢復農耕品質，方可解除列管，還地於民。

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