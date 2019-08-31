學習歷程輸人？ 暨大附中校長︰社區高中機會更多

2019-08-31

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕國中、小及高中昨日開學，一○八新課綱正式上路，立委蔡培慧前晚舉辦新課綱埔里說明會，邀教育部次長范巽綠率宣講團向家長說明。家長們最擔心的是城鄉差距，縣內學生對「學習歷程」填寫、「核心素養」的養成不如都會區，恐怕得去補習，教育部宣講人員則說，校方會指導學生填寫學習歷程，也會開素養相關課程，不用擔心會有城鄉差距。

范巽綠：將投450億推動素養課程

前晚在埔里國中舉辦的一○八新課綱說明會，教育部政務次長范巽綠，率國教署、高教司、師資藝教司、十二年國家課推專辦協作委員前來宣講說明。范巽綠強調，競爭的時代，學生要有更多元的能力，才能應付各種問題，教育部將投入四百五十億元經費全力推動素養導向，以及跨域整合能力的學習，也相信各校都已做好準備。

開跨領域選修課程 免憂城鄉差距

與會家長最憂慮的是城鄉差距下，南投縣的高中學生在填寫「學習歷程」，恐怕不如都會區或私校學生，影響未來升大學；此外，新課綱強調的國、高中學生的核心素養的養成，大多不懂什麼是「素養」，已準備幫孩子報名補習班上素養導向課程。

教育部宣講團人員一一釋疑，強調學習歷程只有三大部分，老師稍加說明、指導，學生就能填寫，教育部也會增加教師員額、協助學校建置多元選修的專業教室，讓學生修習培養跨領域整合的核心素養課程，不用為此上補習班。

國立暨大附中校長張正彥表示，社區高中學生其實比都會區學生更有機會代表班級或學校參加比賽且獲得名次，應比都會區學生更容易在學習歷程部分，提交亮麗的成績，各高中也都有開跨領域選修課程，家長不用太擔心。

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