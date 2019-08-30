運動腳踝扭傷 當心韌帶也受傷

2019-08-30

記者蔡思培／台北報導

越來越多人從事慢跑、登山、健行等活動，一不小心可能扭傷。醫師指出，當腳踝扭傷時，體內許多韌帶可能也受傷，這時要保護關節免受二度傷害，並盡量維持關節正常活動度，才能讓關節恢復。

保護關節 免受二度傷害

台北市立聯合醫院陽明院區復健科主治醫師丁睿宇表示，腳踝扭傷是最常見的運動傷害，醫學上扭傷指的是連接兩塊骨頭的韌帶遭受部分或是完全的撕裂傷，最常遭殃是腳踝外側的韌帶（尤其是連接距骨和腓骨的韌帶）。若是嚴重傷害，腳踝內側的韌帶也可能受傷。

丁睿宇建議，當穩定關節的韌帶受傷時，關節中其他韌帶也會暴露於危險中，這時一定要保護關節避免遭受二度傷害，如果發現沒辦法順暢跑步、跳躍、變換方向時，就應停止運動。過去有些人在腳扭傷時會打石膏固定，但研究發現，透過輕柔運動維持關節活動，可能更有幫助。例如，用腳趾在空中寫字，就是一項可以維持關節正常活動度的運動。

減少疼痛 可壓迫性包紮

至於扭傷後該如何減少疼痛，丁睿宇說，壓迫性包紮、抬高患肢等方式，都是有用且不會干擾組織復元的方式。有外國學者也建議，扭傷時應盡量避免冰敷、使用非類固醇類的消炎止痛藥等抗發炎治療，因為這可能干擾組織癒合、增加多餘的膠原蛋白合成。

丁睿宇建議民眾，平時就要訓練腳踝肌力、運動前要先熱身。關節扭傷後，也要參與復健活動，以加速恢復腳踝的肌力、活動度、關節本體覺。一般的腳踝扭傷，約會在一星期消腫、而且逐漸復元，但某些嚴重扭傷可能會往上影響到脛骨與腓骨的連結，若民眾發現腳踝扭傷一、二個星期都沒好，消腫很慢且無法走路，建議前往復健科求診。

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