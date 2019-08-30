老人肢體保健 百歲也能手舞足蹈

2019-08-30

記者蔡淑媛／台中報導

人瑞將軍周懷春昨天在台中榮總復健科歡度105歲生日，中榮院長許惠恒與醫護人員都為他慶生，讓周爺爺開心不已，現場手舞足蹈，身體健朗。醫師指出，老人筋骨問題常見肌少症、腰椎及膝蓋退化，以及心肺耐力下降，建議要多做腰椎核心肌群運動，有助延年益壽、健康長久。

周懷春曾與孫立人將軍共事，歷經泰緬戰役，甚至大象「林旺爺爺」早年也是隨周懷春部隊遷台。周爺爺身體硬朗，僅重聽及輕微失智，生活自理沒有問題，也與人對答如流，還會玩電腦麻將益智，平常與太太搭公車趴趴走，走路運動，喜歡爬山，每週到溪頭爬山，能走到大學池，不用枴杖。

強化腰椎核心肌群 預防肌少症

其實7年前周懷春因膝蓋退化性關節炎，疼痛走不動，就醫治療後，現在每週二天由妻子陪同到醫院復健，強化腰椎核心肌群及膝蓋股四頭肌，踩健力車、訓練核心肌群運動，恢復良好，現在能四處趴趴走、遊玩。

台中榮總復健科主任程遠揚說，老人筋骨問題常見肌少症、腰椎及膝蓋退化，導致四肢關節不穩，疼痛、難行，以及心肺耐力下降，走路不久就喘。

程遠揚建議要預防肌少症，老人家如果腎功能正常，應攝取高蛋白飲食，如白肉的雞肉、魚肉，幫助長肌肉，食材選擇深綠色蔬菜、糙米，避免便秘。

要保護腰椎、膝蓋，增加關節穩定並減緩退化，程遠揚建議老人要做腰椎核心肌群運動，像橋式運動，平躺地上，抬高臀部約二十秒，一天做二十次，可強化腰椎的核心肌群；要保護膝蓋則要訓練大腿股四頭肌，坐姿抬腿二十秒，再換腳，每天做二十次。

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