騎車40年從不戴口罩 夫妻雙罹肺腺癌

2019-08-30

記者湯世名／彰化報導

67歲王牧師與64歲牧師娘，夫妻倆平日注重健康，且每年都有做高階健康健查，但平日常以機車代步在台中市區穿梭訪友，過去騎車不戴口罩的習慣，四十年來如一日，去年雙雙檢出肺腺癌早期，所幸經醫師以3D影像單孔胸腔鏡手術，順利清除肺腺癌病灶，夫妻倆在手術後，不但騎車一定戴口罩，還一週安排幾天到戶外空氣良好的地方休息。

3D單孔胸腔鏡手術 清除病灶

王牧師2016年做低劑量胸部電腦斷層檢查，發現右上肺葉有0.85公分結節，去年再發現結節增大至1.18公分；經彰化基督教醫院胸腔外科主任王秉彥以手術切除，病理檢查確診為肺腺癌早期。

牧師娘則在2013年健檢時，低劑量電腦斷層檢查發現左下肺有一結節，2016年檢查發現結節長到1公分，去年健檢又發現左下肺結節縮小為0.9公分，但密度增厚，醫師雖建議手術切除，但她認為小結節只需持續追蹤而不願手術，直到先生手術確定為肺腺癌，牧師娘於今年3月也接受手術切除左下肺結節，術後也檢驗確診為肺腺癌早期。

早期無明顯症狀 多由健檢發現

王秉彥表示，肺癌早期沒有明顯症狀，多是藉由健檢發現；但衛福部公布2017年癌症死亡人數統計，肺癌死亡9235人，死亡率高居所有癌別第一，且連續8年居冠。王姓夫婦都在複合式手術室定位造影，再進行3D影像單孔胸腔鏡手術，順利切除肺內的病灶，手術順利，術後也很快恢復良好生活品質。

醫師提醒，吸菸、曾罹患肺結核或其他肺部慢性疾病者、長期暴露空污菸害等致癌環境，或者有肺癌家族病史者，都是罹患肺癌的高危險群，這類民眾應自主定期接受肺癌篩檢。

王牧師夫婦在這次手術過後，騎車出入一律戴口罩，定期到戶外空氣良好的地方休息，也呼籲肺癌高危險群民眾，要定期接受檢查；如果發現有腫瘤也不用緊張，早發現早治療，聽醫師的話接受手術治療，不但順利而且無痛苦。

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