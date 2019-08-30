被讚「雪白美人」 無奈有「痔」難伸

2019-08-30

記者翁聿煌／新北報導

35歲的蘇小姐皮膚白皙，被朋友讚為「雪白美人」，其實她因工作忙碌，飲食不正常，還有便秘困擾，某天上班彎腰撿拾物品起身，忽然頭暈目眩，到台北慈濟醫院就診，發現蘇小姐因痔瘡造成長期慢性失血，血色素只有3.2gm/dl（女性標準值12.0gm/dl），有嚴重貧血現象，大腸直腸外科主任蕭光宏以「組織凝集儀痔瘡切除術」切除痔瘡，病患恢復狀況良好，血色素也漸漸回升，不再臉色蒼白。

痔瘡慢性失血 造成嚴重貧血

蕭光宏指出，肛門長痔瘡很常見，雖然不是嚴重疾病，卻對生活造成困擾，痔瘡可分內痔及外痔，內痔組織擁有豐富的血管，所以有鮮紅色出血的症狀，但是痛覺神經較少；外痔的痛覺神經敏銳，血流不若內痔多。

慢性便秘、長期腹瀉，或是因腹壓增大，例如過度用力解便或懷孕，都是造成痔瘡的可能原因；而不正確的排便習慣，更是關鍵成因。

醫師建議痔瘡患者應多攝取膳食纖維，並多喝開水來防止便秘；如廁時，只要前一段糞便排出來就算完成，不需為了排得更乾淨而過度用力，或是上廁所時間過久，更應該專心如廁，避免閱讀書報或是滑手機。

組織凝集儀切除 不再臉蒼白

蕭光宏說，痔瘡的治療方式依病情程度而不同，當內痔變成大出血或脫出，且藥物治療無效，嚴重影響生活品質，則建議手術治療。

院方採取的「組織凝集儀（LigaSure）痔瘡切除術」，手術原理是將血管與組織先凝結再切割，不需過度使用電燒燒灼或是縫合止血，手術過程快速且出血量少，是目前成效佳且預後良好的療法。

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