避免觸發過敏原 和異位性皮膚炎做朋友

2019-08-30

文／楊樹文

高溫潮濕的天氣讓異位性皮膚炎的孩子受苦了，有的抓癢抓到皮膚流血，有的因此脾氣暴躁跟家長鬧彆扭，家長也很無奈，只能帶孩子求診，遵循醫師指示好好照顧病童的皮膚，讓異位性皮膚炎與孩子和平共存。

由於天氣太熱，家長帶小華（化名）去游泳池戲水，不料回家後，小華的皮膚奇癢，抓到紅腫脫皮，異位性皮膚炎症狀更嚴重，媽媽嚇壞了，趕緊帶來就醫；由於游泳池的水含氯，家長沒有當下幫小朋友沖澡，去除身上含氯的泳池水份，在擦乾身體水份後，也沒有擦上低敏保濕乳液，以致小華皮膚不舒服。

天氣熱，小朋友都好動，過多的汗水也會刺激皮膚，造成急性皮膚炎發作，因此，有異位性皮膚炎的孩子，運動後應馬上洗澡、擦乾，然後擦上低敏保濕乳液來保護皮膚。

異位性皮膚炎是一種基因異常、免疫失調、皮膚先天障壁缺損，所引發的慢性皮膚疾病，通常會因為先天基因問題，加上環境誘發，出現皮脂腺分泌不足現象，使肌膚處於乾燥的狀態，進而出現「癢感」。

慢性、反覆皮膚疾病 難藥到病除

環境中各類過敏原，如寵物、污染、塵蟎等，甚至於食物（如海鮮、牛奶等）許多因素都可能是造成小朋友異位性皮膚炎的原因。

異位性皮膚炎好發於嬰、幼兒，不會傳染。隨著年齡變化，發作的部位也會改變。嬰兒期（兩個月到兩歲）以頭部為中心，臉頰、頸部、頭皮出現紅色皮疹，並延伸到四肢伸展側，皮膚有輕微的脫屑和分泌物，抓破會形成痂皮。

罹患異位性皮膚炎的小朋友通常也會合併出現過敏性鼻炎、氣喘、過敏性結膜炎等。

另外，異位性皮膚炎是種慢性、反覆的皮膚疾病，無法「藥到病除」，十幾年來的醫療經驗發現，患者由於對自身外觀自卑，因而影響人際關係與社交生活，在疾病無法根治的沮喪、內外心理壓力下，罹患焦慮症、身心症的比例較一般人高，家長要特別注意。

治療異位性皮膚炎，患者和家人除了解它的致病機轉，配合醫師作最好的治療外，更要避免觸發過敏、預防感染，才能與它和平共存、自在生活。

（作者為彰化秀傳紀念醫院兒童過敏免疫風濕科主任）

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