斗六文旦評鑑 第三代媳婦奪特等獎

2019-08-30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林斗六昨天舉辦文旦評鑑大賽，接手公公柚子園、從農業門外漢一點一滴累積文旦種植技術的黃燕萍，擊敗眾多好手奪得特等獎，評審團指出，黃燕萍的文旦糖度十三度滿分，外觀完美風味佳，肉質細緻，在六十二件參賽文旦中勝出。

10多年前接手柚園 才學栽種

黃燕萍與丈夫陳文智曾是知名鞋廠派駐越南、美國廠幹部，十多年前公公突然病故，夫妻倆棄百萬年薪返鄉，並接手五分地老欉文旦園，從沒接觸過農業的她，一頭栽入文旦栽種，從農業門外漢靠著不斷學習與前輩指導，累積栽培好文旦知識與技術，過去曾拿下二次文旦頭等獎，今年更上層樓種出特等獎文旦。

黃燕萍說，自己算是第三代柚農，原本只會吃文旦、不會種文旦，感謝鎮北文旦班老師及同學們相互交流經驗，還有許多前輩傾囊相授，才有好成績。

62件參賽 3成糖度13度滿分

評鑑長嘉義大學教授呂明雄表示，斗六文旦今年採收期受到節氣影響，加上白鹿颱風攪局，多數柚農提早採收，理論上糖度多少會受影響，但參加評鑑的文旦甜度仍有三成拿到十三度滿分，九成五達到優質文旦標準十．五度，品質未受影響，可看出柚農們照顧文旦的用心與辛苦。

斗六文旦評鑑競賽今年有六十二位柚農參加，依據外觀、風味與肉質、種子數及糖度來評鑑。

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