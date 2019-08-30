賞日出遊茶鄉 坪林輕旅推7路線

2019-08-30

〔記者翁聿煌、林欣漢、俞肇福、吳正庭／綜合報導〕新北市坪林區位於翡翠水庫上游，青山綠水風光明媚，去年入選「全球百大綠色旅遊勝地」，坪林區公所推出「坪林輕旅行．茶鄉一日遊」，邀請民眾走訪當地多個特色景點，在坪林南山寺觀看日出，太陽冉冉升起時，變化多端的光線和景致令人嘆為觀止，是北部民眾交通便利的賞日出景點。

坪林區長施明慧指出說，「坪林輕旅行．茶鄉一日遊」推出七條路線，分別為南山寺觀日出、製茶體驗、封茶體驗、野餐趣、金瓜寮溪健行之旅、石（石曹）社區之旅、胡桶古道之旅，另有一條隱藏版的「發現茶鄉人情味」遊程，每人報名費從三五○元到一千元不等，明天起至九月十日可到「新北市坪林輕旅行」網站報名，九月八日上午在保坪宮廣場舉行「就是愛茶趣」活動及摸彩。

觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處明天（卅一日）、九月一日兩天在白沙灣舉辦「浪漫白沙灣，沙灘生活節」活動，有沙灘泡泡足球趣味賽、戶外不插電音樂表演、園遊會等，搭乘「台灣好行︱皇冠北海岸線」前往，可向司機索取搭乘券（每天限量六十五張）到現場參加轉轉樂，兌換限量紀念品，前廿名加送「皇冠北海岸線一日券」一張。

基隆區漁會、昇鴻建設舉辦「星晨碼頭海鮮啤酒節」活動，卅一日下午四點半在八斗子直銷中心廣場有歌舞表演、推啤酒杯及喝啤酒比賽，還有二千份酥炸黃金蟹、汆燙小卷、黃金天婦羅及啤酒套餐，每份二百元，有魔術表演、星光幫歌手陳柏叡演唱。

朱銘美術館舉辦的夏夜免費入館活動，明晚是最終場，想體驗夜空下逛美術館及欣賞光雕秀的遊客可把握，「台灣好行︱皇冠北海岸線」下午五點從捷運淡水站或野柳地質公園站發車的班次即可抵達，回程搭美術館的免費接駁車至金山轉乘1815國光客運可回台北市區。

另外，金門縣「中秋博狀元餅」活動從明天起到九月十五日舉行，今年推出「金好運」的機場迎賓博餅趣、碼頭博餅趣、「金好禮」集章換好禮、「金好看」博餅小劇場、「金好康」店家博餅樂、後浦商圈博餅樂、「金好玩」鄉鎮博餅賽、「金好彩」團客博餅樂等。

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