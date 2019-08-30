貢寮海祭今開唱 87組夯團將登台

2019-08-30

〔記者翁聿煌／新北報導〕年度最夯的音樂盛事「新北市貢寮國際海洋音樂祭」，今天起至九月一日，一連三天在貢寮區的福隆海水浴場搖滾開唱！共有七國、八十七組國內外知名樂團輪番表演，包括頑童MJ116、三屆海洋大賞得主MATZKA&Di Hot、圖騰及BOXING組成的「原來如此」、吳青峰及麋先生、八三夭、老王樂隊、Tizzy Bac等知名樂團，最終十強在明天爭奪海洋獨立音樂大賞。

市府觀光旅遊局長張其強說，今天邀請麋先生、化學猴子、八三夭、Trash樂團及頑童MJ116，還有來自泰國的Big Ass、新加坡的.gif、日本Jyocho以及韓國Live Yubin，跨國界的多元曲風，首日就讓樂迷聽好、聽滿，校園小海祭團體將首次登台，象徵校園搖滾精神在海祭萌芽。

明天上演最終十強對決爭奪的海洋獨立音樂大賞，爭奪海祭的最高榮譽「海洋旗」，邀請去年得獎樂團夕陽武士、美秀集團、Mafana演出，今年最大亮點是三組曾獲海洋音樂大賞的樂團，包括圖騰樂團、MATZKA&Di Hot及BOXING樂團，併團演出「原來如此」大秀，展現多元曲風混搭的音樂特色，還有「自由台」首次亮相的「貢襄盛舉」電音派對，共十五組DJ混搭刷盤較勁。

嗨唱連三天 吳青峰壓軸

九月一日海祭最後一天，邀請老王樂隊、Tizzy Bac、來自印尼的Parau、瑞士的Dreamshade、日本的妖之鬼狐，以及壓軸的吳青峰演出，另有草屯囝仔&臭屁嬰仔、台客電力公司&羅百吉同台登場。

張其強說，無法親臨現場的民眾，可到「新北市河海音樂季官方網站」，進入「二○一九新北市貢寮國際海洋音樂祭活動頁面」、「新北旅客YOUTUBE頻道」、17直播、Yahoo、Line TV同步收看三天活動的直播，感受現場多元的音樂狂潮。

台鐵增20班次 周邊交管

市府提醒參加民眾做好防曬措施，並利用大眾運輸前往，台鐵這三天加開自強號、區間快車共二十班次，增停福隆站的列車有十六班次；公路客運部分，民眾可到基隆國家新城、瑞芳、和美等站搭乘基隆客運前往，或由台北車站北一門搭乘國光汽車客運；福隆海水浴場附近的台二線兩側禁止停車，會場周邊規劃五處免費停車場，在台二線與台二丙線的停車場有免費接駁公車，活動及交通詳情請至新北市觀光旅遊網或二○一九新北市河海音樂季官網查詢。

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