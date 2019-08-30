全國首件長照BOT在基隆 明年3月招商

2019-08-30

〔記者俞肇福、林欣漢／基隆報導〕全國第一件長照BOT案落腳基隆市！財政部昨天到基隆舉行「長照福利服務園區促參案」說明會，將落腳在仁愛之家的舊址，三．六七公頃的土地分為兩處，八十八％土地做為社福設施用地，十二％土地做為住宅用地，預計有六百個長照床位，將打造「一條龍」老人長照服務，並建造只租不售的銀髮住宅，明年三月啟動招商，民間投資不得少於十五億元，委託經營年限五十年。

落腳仁愛之家舊址 並建造銀髮住宅

基隆市長林右昌表示，基隆山坡地多且地狹人稠，不易覓地，適逢仁愛之家面臨轉型，市府向衛福部爭取，獲專案同意設置；財政部推動促參司司長王秀時說，財政部、衛福部和基隆市政府攜手推動全國首件長照BOT案，藉由公私協力引進民間資源，提供長者更好的公共服務品質。

市府社會處統計，到今年五月底，基隆市六十五歲以上長者近六萬人，占全市人口數約十六％，園區未來不只照顧基隆市籍的長者，包含新北市汐止、瑞芳、雙溪、貢寮、金山、萬里等地的長者，也都是服務範圍。

另外，位於基隆市獅球路的救國團基隆市團委會，今年六月底已拆屋還地，將八百多坪土地歸還國有財產署，由於該土地的使用分區是停車場，市府與國產署已有共識，將合作開發成多目標停車場；市議員鄭文婷昨邀集相關單位現勘，她說，獅球五里一帶的人口有一萬多人，再加上成功市場等地的購物人潮，停車需求殷切，希望多目標停車場除了解決停車問題，也能配合附近的國民運動中心、成功國小彩虹跑道等逐漸形成的運動聚落，繁榮地方。

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