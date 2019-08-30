青少年佔吸毒人口5成2？ 韓國瑜又搞錯了

2019-08-30

〔記者黃建華、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜脫口而出「青少年吸毒者佔吸毒人口的五十二％」，遭內政部長徐國勇拿數據打臉。韓國瑜昨再解釋，自己所指的青少年是指二十四歲以下。對此，高雄市警局昨直言，「韓市長真的搞錯數據了！」但警方也替韓國瑜緩頰，指韓市長應是錯誤解讀毒品防制局所提供的青少年毒品人口「個案輔導數據」，才會講出「青少年吸毒者佔吸毒人口的五十二％」。

徐國勇打臉 市警局：市長搞錯數據了

高雄市警方提供一份國內警察機關「查獲（不包括未查獲的黑數）」的毒品嫌犯數據顯示，二○一三年度至二○一七年度間，青少年被查獲的染毒人口，都僅佔國內查獲毒品人口的十七．三一％至十五．二六％。

要求不具名的警官指出，韓市長會講出「青少年佔毒品人口五十二％」的錯誤數據，應是錯誤解讀高市毒防局提供的一份數據。據指出，高市毒品防制局一份二○一四至二○一九年五月的九十八個青少年染毒輔導個案數據，其中，十七、十八歲青少年佔五十二％，警方認為韓市長應該是錯誤解讀該份輔導個案數據。

韓國瑜昨解釋青少年是指二十四歲以下，他的意思是，青少年二十四歲以下吸毒的，十六、十七、十八歲佔大概五十二％。但內政部長徐國勇打臉表示，二○一七、一八年查獲的施用毒品總人數中，未成年者各佔○．三九％、○．三七％，「沒有五十二％這項數字！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法