《桃園》新課綱上路 159課程諮詢教師上線

2019-08-30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕一○八課綱八月正式上路，面對高中端新增的「彈性課程」及「自主學習課程」，各校也新增了「課程諮詢教師」，與導師、輔導老師組成「金三角」，提供學子資訊，幫助學生探索自己的能力及興趣；市府教育局統計，全市共有三三○位正式教師已取得合格課諮教師資格，已有一五九位教師正式上線，協助輔導孩子選課。

教育部規定每一百位學生、約三個班級，需配置一位課諮教師，教育局表示，今年高一新生人數約有兩萬一千人，目前各校都有課諮教師，提供學生選課發展、方向，並從旁輔助製作學習歷程檔案等。

武陵高中課諮教師權淑薏表示，一○八課綱將必修學分降低、選修學分提高，相較以往讓學生「按表操課」，一○八課綱有相當比重的選修課，隨著課程進行，也能去探索自己的興趣，考量學生們才剛升高一，大多還不知道自己興趣在哪，因此武陵規劃首週加退選機制，讓學生可在試聽課程後，再選擇是否要選修。

桃園農工教務主任李修銘表示，因應一○八課綱上路，學校規劃高一、高二學生可利用彈性學習進行「跨領域學習」，例如園藝科學生可以選修機械科課程，高二、高三則進行「專業分流」，學生可在自己的學群中，選擇更專精、更課製化的學程。

另，一○八課綱上路，數位學習歷程也正式上線，但許多高一學生、家長都「霧煞煞」，教育局建議，學生可從高一就開始準備，並藉由平時課程的實做作品、書面報告下手，不要等到高三申請學校時才「臨時抱佛腳」，也能讓教授感受到高中三年學習的扎實度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法