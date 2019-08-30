《桃園》家庭代工30年存200萬 87歲嬤捐救護車

2019-08-30

〔記者許倬勛／平鎮報導〕銅板收入的傻瓜希望工程！八十七歲的王游秋香卅年如一日，靠家庭代工一點一滴存下兩百萬元，完成捐贈頂級救護車的心願，她昨天親手將車鑰匙交到聯新國際醫院院長黃忠智手中，院方表示，過往多是企業捐車，此次是醫院成立廿五年來，首次由民眾善心捐贈，意義非凡。

母病叫不到救護車 王游秋香發願捐車

卅多年前，王游秋香的母親半夜因急病，突然全身痙攣、意識不清，但當時交通、醫療都不普及，叫不到救護車與計程車，延誤了治療的黃金時間，一直是她心中的遺憾，促使她發下捐車宏願。

每件兩元、五元收入累積 填滿心中缺憾

王游秋香說，她自知學經歷都不如人，為了使願望成真，她到處打零工、接家庭代工，從包裝狗皮膏藥到手工編製藤椅都做，即使利潤微薄，每件只有兩元、五元的收入，她也從不喊累、喊苦，「當初來不及救自己的媽媽，有朝一日要填滿心中缺憾。」

王游秋香花了廿五年存滿一百五十萬元，但隨著科技進步，基本型的救護車配備不足，她動念要跟上時代，升級捐贈頂級救護車，打聽下需兩百萬元，於是又多花了五年時間才達標。

等待積沙成塔花了卅年光陰，王游秋香昨天終於完成心願，她說，起初捐車是為了紀念過世的母親，後來轉為對社會的大愛；黃忠智說，絕不會辜負這份善念，盡力救治每個來院的病人。

院方表示，這輛救護車搭載有擔架、氧氣供應設備、抽痰機等急救器材，將規劃投入機場醫療中心陣容，支援國際醫療與緊急後送服務，守護國內外的民眾。

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