〈竹市〉路口轉角有階梯事故頻傳 將加黃軟管警示

2019-08-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市民主路與三民路口，因轉角呈直角突出且有兩個階梯，常導致左轉車輛擦撞或直接開上人行道，已造成十多起輪胎破掉或側門凹陷的車禍，影響公共安全，市議員曾資程接獲民眾多次陳情，昨與市府會勘，決定先加裝五根黃色軟管警示，並在一個月內將轉彎直角改成圓弧型。

曾資程說，三民路綠園道隆恩圳景觀改造工程去年完工後，常接到民眾陳情指三民路與民主路口靠近土地公廟的路口轉角處，因呈直角且有兩個階梯，導致車輛從民主路左轉三民路時擦撞到階梯或車被卡住，甚至輪胎破掉或與車輛擦撞。

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