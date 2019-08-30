青年、新手爸媽 苗縣供租金補貼

2019-08-30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府工商發展處受理住宅補貼到今（三十）日為止，受理案件均已超額，將採評點制排序；另為鼓勵新婚家庭、育有未成年子女的新手爸媽們，以及出外打拚的單身無殼蝸牛族，工商處將於九月二日到二十七日開放申請每月單身青年租金二千六百元及鼓勵婚育租金三千元，苗縣有三百六十一位名額，申請資格比原先的住宅補貼更為寬鬆，符合資格的民眾動作要快！

苗栗縣政府工商發展處長黃智群指出，從七月二十二日到八月三十日受理住宅補貼受理申請項目包括「租金補貼三千元」、「自購住宅貸款利息補貼最高二百一十萬」及「修繕住宅貸款利息補貼最高八十萬元」。

今年補貼戶數共五○一戶，其中租金四二○戶、自購住宅貸款利息六十一戶及修繕住宅貸款利息二十戶，截至昨天為止收件申請有七一○戶。

黃智群表示，即將開放申請的每月單身青年及鼓勵婚育租金，申請資格為一、單身青年：二十至四十歲之未婚青年（戶籍內無直系親屬），申請人戶籍與租賃地不在同一直 轄市、縣（市），需檢附就業證明。二、婚育家庭：二年內的新婚、育有未成年子女的家庭，申請人戶籍與租賃地需在同一直轄市、縣（市）。符合資格者可到工商處公用事業科書面申請。也可上網申辦（https://single-newlywed.cpami.gov.tw）

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