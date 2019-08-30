夫妻同為97歲 歡慶80年「橡樹婚」

2019-08-30

〔記者林良哲／彰化報導〕結婚七十週年稱為「白金婚」，是一般人印象中最高的結婚紀念，彰化市一對同為九十七歲高齡的柯堯增與柯珠夫婦，結婚已滿八十年，達到「橡樹婚」。市長林世賢等人昨天前往探視，不但致贈匾額、金鎖片與紅包，並恭賀老夫婦婚姻邁向九十週年前進！

祝賀柯堯增與柯珠 彰市長贈匾送紅包

結婚八十週年，法國人稱為「橡樹婚」。在西方，橡樹被視為神秘之樹，傳說掌管者是希臘主神宙斯、愛神丘比特以及灶神維斯塔，人們認為它具有魔力，是長壽、強壯和驕傲的象徵，而浪漫的法國人，以其來比喻堅定不變的愛情。

住在彰化市永芳路的柯堯增與柯珠夫婦，同是一九二二年出生，在一九三九年結婚，目前二人都是九十七歲高齡，是彰化市首對結婚滿八十週年的紀錄。市長林世賢昨天上午前往柯家，頒贈一幀書寫著《百年琴瑟》字樣的匾額、金鎖片以及紅包，交給仍然耳聰目明的柯珠，並祝福夫婦倆能夠長命百歲。

柯堯增與柯珠結婚八十年來，已經開枝散葉、繁衍五代，目前「孫字輩」（孫子、曾孫與玄孫）合計十八人。老夫妻主要是由七十多歲的次子與次媳倆照料。次子柯讚謀表示，八年前父親失智，他辦理退休返鄉照顧，而母親去年亦行動不便，住隔壁的嫂嫂也會幫忙侍奉雙親。

柯讚謀表示，父親過去在郵局擔任郵差，早年都是騎腳踏車送信，回家還要幫助務農，雖然體力勞累不堪，但也鍛鍊出強健的身體。而母親相夫教子、操持家務，付出不少的心力與勞力。他說，父母兩人的脾氣都不錯，結婚雖已滿八十年之久，仍然伉儷情深，成為子孫們的榜樣。

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