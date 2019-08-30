今開學 南投國中小減少14班

2019-08-30

〔記者劉濱銓／南投報導〕今天（八月卅日）是國中、小開學日，今年南投縣各校入學，仍有小校分校出現新生掛零，原本國姓鄉長流國小，小一新生只有一人，但後來學校經過爭取，才增加到二人，使得今年各國中、小沒有一人班級的情況，惟今年國中、小整體新生數與去年相較仍是衰退，人口外移與少子化嚴重，成為南投縣新生入學亟待克服的難題。

鹿谷國小和雅分校 新生掛零

教育處指出，今年新生入學與去年相較，已無一人成班的情況，至於分校掛零，則與人口外移與少子化有關，總計新學年國中少十班、二七五人，國小少四班、卅三人，未來將持續強化教學與特色課程，減緩新生減少情況。

南投縣幅員遼闊，以致小校林立，今年新生數確有下滑情況，不過各校仍積極辦學，例如發展戶外山野教育、科學研究等特色教學，盼扎根基礎教育，吸引新生入學。

今年鹿谷國小和雅分校，新生雖然掛零，但為促進學生間的互動，像是體育課、藝術人文課等，校方都會將學生帶到鹿谷本校，以混齡方式上課，分校學生也都期待能和本校同學一起上團體藝能課，校方盼增加同儕互動與競爭，激發學生學習動機。

特色教學學校 學生逆勢成長

另外，像是埔里鎮溪南國小，則是推動戶外山野教育，透過登山訓練，帶學生爬玉山、合歡山，獲得不少好評，吸引外學區學生就讀，學生數也逆勢成長。

其他如國姓鄉北梅國中，發展生活研究特色教學，今年便以「蟲生真菌」殺蟻，在全國中小學科展獲得第一名，雖然學生不多，但透過特色教學，提升學生學習興趣，依舊獲得不少肯定。

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