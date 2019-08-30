力行產業道路首座明隧道 今年動工

2019-08-30

〔記者佟振國／南投報導〕七年前泰利颱風造成南投縣仁愛鄉鄉道投八十九線力行產業道路四十六．三公里嚴重崩塌，經評估地質狀況漸趨穩定，今年行政院公共工程委員會核定一億六千萬元，興建二百公尺的明隧道，是力行產業道路首坐座，未來將大幅提升行車安全；至於草屯鎮與國姓鄉有多處農路、灌溉水圳受損，農委會今年也補助二千萬元，年底農忙結束工程即可動工。

位46.3Ｋ 長200米 耗資1.6億

仁愛鄉力行產業道路全長五十三公里，為發祥、力行、翠華村等六大部落居民對外交通及產業運輸要道，但連年災害導致道路柔腸寸斷，七年前泰利颱風造成四十六．三公里大坍方，歷經多年持續監測，地質狀況漸趨穩定，復建工程今年終於拍板定案。

縣府表示，行政院公共工程委員會正式核定一億六千萬元，於該路段興建二百公尺明隧道，工程已發包進行基本設計審查階段，最快今年內就能動工。

縣長林明溱昨會勘力行產業道路災修工程，除聽取明隧道工程簡報，也了解指標廿六至卅八公里路面改善工程進度，總工程經費近三千萬元，目前進度已達七十五％，至於十五至廿五公里坍方及路基下陷災害，考量路面長期下陷與路基缺口、缺乏護欄保護等問題，將再尋找合適工法施工。

至於草屯、國姓地區有多條農路及灌溉水圳年久失修，影響農民通行安全與貨物運送，立委蔡培慧昨也邀農委會農田水利處長謝勝信會勘，農委會將補助二千萬元，針對灌溉水圳加裝箱涵，並加強路面強度，供大型農機具通行，今年底前將儘快動工。

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