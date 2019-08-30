白鹿吹倒 新城神社80年古蹟「石燈籠」評估可修復

2019-08-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣定古蹟新城神社舊址，受上週白鹿颱風影響，佇立在參道旁的逾八十年石燈籠遭傾倒樹壓垮，花蓮縣文化局接獲古蹟管理人戴宏基神父通報後到場現勘，倒塌石燈籠結構還算完整，評估後仍有修復可能。

遭樹木壓垮倒落參道 幸結構完整

興建於一九三七年的新城鄉新城神社，原是日軍紀念因「新城事件」殉難的軍警人員，戰後神社用地改建為天主教會，一旁現存鳥居、石燈籠、參道、狛犬等，因是日本神社遺留下的珍貴文物，極具歷史價值，搭配鄰近莊嚴天主堂，成為當地著名參觀景點。

受颱風路倒樹影響而毀損的石燈籠，倒落在主要參道上，已先由瑞士籍神木戴宏基暫放三角錐警示，文化局獲報勘查現場，預計將針對神父提出的修復及清除附著鳥居、石燈籠上的青苔等事宜進行協助。

未修復前 遊客勿移動受損石燈籠

文化局文化資產科長黃用斌說，經現勘後，發現倒落石燈籠結構尚屬完整，仍有修復可能，但因產權屬天主教花蓮教區，後續修復須由所有人提出修復計畫，經文化局核備後才能施作，文化局將盡快給予輔導及協助修復。

文化局長江躍辰說，由於目前尚未進入修復工程，提醒前往新城神社舊址參觀的遊客，在受損石燈籠移置或修復前，請注意行路安全，並勿移動受損石燈籠及相關物件，一起守護文化資產。

「新城神社」舊址在戰後逐漸荒蕪，一九五六年天主教堂申請進駐，著手興建天主堂及神父會院，並在本殿基壇原處換上聖母雕像，還以「諾亞方舟」船型建築禮拜堂，結合不同宗教、歷史文化，恢復昔日寧靜神聖的氛圍。

但在一九七四年，新城神社受當時政府「剷日遺跡」政策影響，險些遭到拆除，神父戴宏基為讓鳥居等建物免於被破壞，著手改變鳥居成牌樓，並高掛「天主教會」四字，還加設兩側水泥立柱，石燈籠也換裝成大紅柱；神社舊址建築雖經歷時間更迭不復舊貌，但現存遺址仍具歷史價值，二○○五年被列入花蓮縣定古蹟。

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