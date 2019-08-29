藥錠剝半有撇步 湯匙安全又簡單

2019-08-29

文／謝宜倪

您有沒有遇過藥袋上寫每次服用半顆藥的經驗呢？都怎麼將它剝半？看似平淡無奇的小動作，其實多數人都不曉得該如何處理。

一位阿嬤來藥局領藥，藥師特別叮嚀使用前記得將服用半顆的藥剝半，沒想到領藥民眾說：「我每次都像嗑瓜子，用牙齒將藥錠咬成一半，接著再把另外半塊放回袋中，下回再吃剩下的部分。不過最近牙齒開始會痛，有點煩惱！」

牙齒咬恐讓藥品受潮變質

其實若遇到質地較硬藥品，咬的過程可能牙齒先斷裂，經口水沾濕後置於袋中更易潮解變質。顧及阿嬤用藥安全與療效，藥師立刻教她正確的剝藥方法。

在社區用藥安全宣導，才曉得民眾常用剪刀、小刀、菜刀切藥，切的過程藥物會亂彈跳找不到，不僅易割傷又會碎裂。

無人協助的弱勢家庭獨居長輩，跟訪視藥師反映，藥品數量怎麼都不夠？深入了解才發現，每次服用錯誤藥量，應吃半顆卻吃一顆，導致28天份的藥14天就吃完，誤會醫師開錯或藥師給錯藥量。

其實「湯匙」是家中安全簡單的剝半器，先洗淨雙手將藥錠放置於湯匙背面圓弧最高點，兩手拇指左右往下一壓，藥錠就裂成兩半囉！

可至社區藥局詢問切藥器

長期需要大量將藥錠剝半的民眾，可至社區藥局詢問「藥品剝半器（切藥器）」，依您的需求選擇合適、安全器具。若習慣將藥切小塊或磨粉後再吞服，就須注意長效錠、持續釋放錠、腸衣錠、糖衣錠等藥品不宜剝半或磨粉，以免影響藥效。

服藥前請看清楚指示，切勿自行更改劑量。

有治療問題、吞嚥困難或需管灌服藥，一定要在診間與醫師討論，開立最符合您狀況的藥物，可選用液劑、粉劑、發泡錠、口含錠、咀嚼錠。

用藥疑惑請洽詢發藥給您的藥師、藥物諮詢藥師，以及住家附近社區藥局藥師都非常樂意解答。

（作者為宏恩醫院藥局主任）

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