凍卵保生機 年齡愈大需更多顆卵

2019-08-29

文／郭鴻璋

台灣第一名模林志玲，現年44歲，突然宣布閃婚日本放浪兄弟Akira，並透過助理表示希望擁有孩子。還好她曾於40歲時選擇凍卵，但當時冷凍卵顆數僅9顆，依照文獻統計資料，年齡愈大需要更多卵，一般建議年齡35-38歲要取15顆以上；39-40歲取20顆；40歲以上要20多顆，平均才可以生下一個小孩。

本院患者陳小姐不孕多年，接受試管嬰兒懷孕成功，順利產下一女，不幸41歲時先生病逝；47歲認識現任男友，擔心未來會錯過最佳生育時期，決定凍卵，保留卵子最佳狀態。因年紀大，到本院看診時，剛好看到兩顆卵泡，建議陳小姐儘快取卵並冷凍。

隔年她和男友結婚，利用之前的凍卵和精子做試管嬰兒，僅靠單一胚胎幸運懷孕成功，順利產下健康寶寶。

過去凍卵採用胚胎慢速冷凍方式進行，取卵後進行冷凍，過程約3小時，慢速冷凍降溫過程中，容易形成冰晶，易造成卵子DNA、紡錘絲及一些細胞質傷害，因此卵子解凍後存活率甚低。

玻璃化快速冷凍 存活率增至90%

1986年全球第一例冷凍卵子體外授精成功，並懷孕生子；玻璃化冷凍技術是從1985年開始先利用動物實驗，後來才在2006年被發展出來。

玻璃化快速冷凍是將卵子瞬間從室溫降到-196度，約10幾分鐘，將卵子內的水分脫乾淨，降低冰晶形成，減少對卵子的傷害，解凍後，卵子存活率可增至90%。

凍卵療程中，少有不適症狀發生。除非是多囊性卵巢患者才可能發生卵巢過度刺激，這類患者在使用排卵針劑刺激卵泡過程中，偶爾會出現腹脹、噁心或腹瀉等情形；取卵後可能會有腹水、小便減少狀況發生，只須注意飲食及水分攝取，便可減輕不適症狀。現有新型破卵針，可以減緩卵巢過度刺激發生。

年齡越大，卵子異常率也越高，呼籲女性趁卵子尚未老化前凍卵，隨著冷凍技術越來越好，玻璃化快速冷凍及抗凍培養液快速發展，凍卵不再是棘手問題，未來結婚，將卵子解凍與先生精子結合成胚胎即可植入。

（作者為好韻診所暨試管嬰兒中心院長）

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