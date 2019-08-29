先後移植腎胰臟 糖友將圓生子夢

2019-08-29

記者蔡淑媛／台中報導

35歲的林小姐是第一型糖尿病患者，因併發視網膜病變和腎病變，視力僅剩0.1，且必須要洗腎，但她仍樂觀面對生活，不僅覓得好丈夫，妹妹也在去年捐腎給她，讓她不再飽受洗腎之苦；今年母親節，她更等到胰臟移植，讓她重獲新生，接下來打算懷孕生子。

去年獲妹捐腎 今年獲大愛胰臟

中國醫藥大學附設醫院一般外科醫師葉俊杰指出，糖尿病患常伴隨末期腎衰竭，必須洗腎，像林小姐這類第一型糖尿病患，若能腎臟移植，就能免受洗腎之苦，但換腎之後，如果不做胰臟移植，高血糖持續傷腎，可能6、7年後，移植的腎臟就無法使用，而胰臟移植也能根除糖尿病。

葉俊杰表示，在台灣，要同時進行腎、胰臟移植很困難，《美國移植期刊》有研究建議，第一型糖尿病伴隨末期腎病變的患者，可先接受活體腎臟移植，再接受器捐者大愛捐贈胰臟移植，不但能先爭取等待胰臟時間，也可降低手術併發症、糖尿病併發症，增加腎植體使用年限，延長整體壽命。

林小姐兒時即因父母離異，和3個弟妹從小由阿公、阿嬤照顧，11歲時因吃多、喝多、尿多但暴瘦，就醫診斷為第一型糖尿病，開始每天得注射4次胰島素的打針人生。沒想到24歲時，糖尿病併發視網膜病變，28歲併發末期腎病，每週洗腎3次。

學習視障按摩 鼓勵病友勿放棄

林小姐說，她曾一度放棄治療、不按時打針，導致多次低血糖、酮酸中毒住進加護病房…，直到她轉換心念，想說「生命無法結束，就好好活下去！」積極面對生活，學習視障按摩，後來與國中同學重逢，也勇敢接受求愛，30歲結婚。

林小姐昨天說：「感謝先生從來沒有放棄我，一直幫我。」去年她提出想要接受腎移植，3個弟妹馬上搶著捐腎，因大妹的器官配對最接近，因而在去年8月大妹自己生日時，捐腎給她；林小姐更在今年5月母親節時，等到一名血管病變腦死患者捐出胰臟移植。

葉俊杰說，常規的胰臟移植是在右腹，但因林小姐的腎臟已經移植到右腹，所以新的胰臟只能改到左側的腹股溝，提高手術困難度。幸好醫療團隊通力合作，克服骨盆腔位置更小、更深，接合血管狹窄等難題，並使用血管支架撐大血管銜接，成功移植，也沒發生再手術的情形，術後腎功能、血糖等指數都恢復正常。

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