韓又開支票 打造高雄成新興東方明珠

2019-08-29

〔記者葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕不再又老又窮？高雄市長韓國瑜昨天傍晚應邀出席高雄市工業會座談，提出他的願景，希望讓台灣逐步蛻變為「亞洲瑞士」、「東方樂土」，並打造高雄成「新興的東方明珠」。

韓：台灣要蛻變為亞洲瑞士、東方樂土

這場座談有高雄市工業會數十名理監事出席，工業會理事長孫更成也提出產業界的意見，包括南星計畫填海造陸、大林蒲遷村，以及自由貿易區的設置等，希望市府積極爭取中央補助。

韓重申南部設立國際大機場的重要性

韓國瑜的演講長達三十八分鐘，題目是「描繪台灣經濟願景，擘劃高雄美好未來」，他認為二十年來的中華民國政府，都沒能提出正確的解方，來醫治這個全球化之下的新問題。韓國瑜強調，年輕人在適當的協助或補貼下，或租屋或買屋、敢生能養，最弱勢的工作者和失業者，政府提供適當的生活照顧。

提到青年創業，韓國瑜表示高雄市青年局的設立，已編列三億元資金，希望以五百萬為一個小單位，提供年輕人創業。市府也將向金管會跟財政部，申請青年創業板塊放在高雄。

對於高雄市的發展定位，韓國瑜的目標是「新創製造服務都會、東亞海空物流樞紐」、「新興的東方明珠」，並重申南部設立國際大機場的重要性。

北漂青年回不來 勞工局長為韓辯護

另外，韓國瑜去年才當選市長，就任不久就說要帶職參選總統大位，曾倒戈挺韓的「北漂媽媽」失望地直指北漂孩子沒回高雄，韓卻想北漂選總統，不料卻遭韓粉大舉攻擊。至於北漂青年沒回來之說，勞工局長王秋冬昨強調曾專程到北部地區辦理徵才活動，已積極解決北漂鄉親返鄉就業問題，王秋冬說「潘女士可能誤會韓市長」。勞工局長王秋冬為韓辯護，指韓爭取產業界對高雄投資，藉以增加人才需求，截至七月底的新增投資案達一七八○億，可望增加一萬五千個就業機會。

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