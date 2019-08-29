鳳山溪變色 高市環局扯農地紅土沖刷

2019-08-29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪一週來變紅褐色，綿延一公里，還泛一層油，環保局認為是上游鳳梨田農地紅土因地表逕流水沖刷所致；不過北門里河川巡守隊質疑是人為偷排，沒下雨也變色，令人啼笑皆非。環保局昨持續採樣送驗，並加強稽查，追查污染源。

沒下雨也變色 巡守隊質疑人為偷排

鳳山溪上游工廠超過二百四十家，水質受事業污染群聚排放影響，屬於嚴重污染情形，地方近來發現鳳山溪從富田橋以上，河水變成紅褐色，長達約一公里，水面還泛了一層油。

環保局採樣化驗 指水質報告無異常

值得一提的是，民眾上週四上午十一時二十多分通報一九九九，環保局稽查人員與委外顧問公司人員直到下午一時五十分，才抵達現場採樣送驗，昨報告出爐水質無異常，紅色疑為土壤中三價鐵離子，溯源查出上游大樹區鳳梨田紅土沖刷而下所致。

污染源？紅土鳳梨田距鳳山溪逾2公里

稽查科表示，紅土鳳梨田種植面積超過一公頃，實際距離鳳山溪超過二公里，農地未發生崩落，但發現滲出水為紅褐色，過去也曾發生類似情況，昨據報再度前往採水樣送驗，報告預計二週出爐，持續追查污染源。

巡守隊批找藉口搪塞 環局：加強稽查

不過北門里河川巡守隊質疑是人為偷排，認為鳳山溪上游變色一週，環保局稱農地紅土沖刷造成，質疑是搪塞地方的藉口，難道農地發生土石流嗎？尤其近來市區沒有下雨，說法令人啼笑皆非，且稽查慢半拍，事隔二時三十分才到場稽查，若是工廠違法偷排，河川污染已被稀釋掉，如何抓違法偷排？成效大打折扣，引發地方不滿。

稽查科指出，近來雖然沒有下雨，仍有地表逕流水，市府一九九九規定處理時間是四小時，環保局並未延誤稽查。

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