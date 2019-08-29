《桃園》香鋪打翻染鍋 大坡溪變紅褐色

2019-08-29

〔記者許倬勛／新屋報導〕新屋區後庄里大坡溪昨天中午被發現溪水變成紅褐色，綿延長達一公里，農民氣得開罵：「夭壽！附近的農田都仰賴這條溪流！」擔心農作物遭受污染；市府環保局獲報查出是上游的香鋪業者將染料倒入路旁溝渠釀禍，經採水體送驗初判酸鹼值、水溫正常，已令業者限期改善，另依違反水污染防治法開罰，最高可處三百萬元罰鍰。

灌溉重要水源 農憂污染造成損失

民眾昨中午行經新屋區後庄八路，發現大坡溪「血流成河」，拍下照片上網貼在臉書「我是新屋人」後，引起網友公憤痛批可惡，要求環保局查緝元凶。

當地後庄里長姜吉隆表示，大坡溪流經大坡、後庄、埔頂里，長約四．三公里，是當地農民仰賴灌溉的重要水源，過去水質還算清澈，昨日上午卻突然由清轉濁，中午甚至呈現一片紅褐色，農民們見狀擔憂水質遭污染造成農損，怨聲載道。

環局檢測初判酸鹼值、水溫正常

環保局接獲通報，緊急派遣稽查人員檢測水體，經抽樣pH值七．二、水溫廿九．九度，屬正常範圍，也沒有重金屬反應，初步研判是染劑或顏料流入而造成的污染。

稽查人員循水路往上游追查，發現後庄里一家香鋪旁的溝渠有桃紅色廢水，業者坦承昨上午完成香腳染色後，清理時不慎將染鍋打翻，大批染料經側溝流入區域排水，導致大坡溪染紅、綿延近一公里，對於作業疏失懊悔不已，且打算自行通報相關單位自首，絕無心存僥倖。

要求業者限期改善 最高可罰300萬

稽查人員認定，香鋪業者違反水污染防治法第卅條第一項規定，使用農藥或化學肥料，致有污染水體之虞，對業者祭出限期改善，並依法開罰，最高可處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

稽查人員表示，初步了解染料為「水性紅墨」，並未含有害重金屬，對河川水體影響較不大，也不致危害農作物，染色經由水流稀釋就會沖淡消失，未來會不定期抽查業者，預防再有類似情事發生。

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