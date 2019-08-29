《桃園》跨界跨境行銷全運會 賽事免費看

2019-08-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市主辦今年全國運動會，將於十月十九日至廿四日舉行，負責行銷全運會的市府新聞處昨在市政會議進行專案報告指出，市府與GQ（瀟灑雜誌）及各縣市政府聯手，以「跨界、跨境」的行銷方式，讓選手擔任代言人宣傳全運會在桃園，並邀請經典電玩人物、各界名人一起支持全運會，歡迎民眾於賽事期間，免費進場為選手加油打氣。

選手當代言人 首次與時尚界跨界合作

鄭文燦表示，市府以「跨界、跨境」的宣傳模式，並邀請曾辦理連續三屆金曲獎視覺統籌的設計師顏伯駿擔綱主題設計，結合機場捷運的紫色意象，打造深具運動感的桃園隊識別系統，期許桃園隊選手們展現亮眼的成績。

新聞處長詹賀舜表示，全運會以選手為代言人做為行銷主軸，並且首次與時尚界跨界合作，邀請七位桃園知名及績優運動員拍攝運動時尚照，也邀請國際級導演尹國賢執導「無論在哪都全力以赴」形象影片、知名廣告導演林承翰打造四支網路短片。

名人挺全運會 拍攝「明星動滋動」短片

詹賀舜說，名人挺全運會邀請鄭兆村、徐展元、瑞莎、簡懿佳、歐陽靖、林彥君、館長等七名知名運動員及名人，拍攝四支「明星動滋動」網路短片；另舉辦線上策展，述說曾在各屆全運會獲得佳績的運動員故事，同時規劃十月桃園誌為全國運動會專刊，介紹本屆全運會、運動場館及周邊美食等，並邀請名人挺全運會，鼓勵國人進場為選手加油打氣。

體育局長莊佳佳表示，「一○六年全國運動會」桃園市獲得卅二金、卅二銀、卅八銅，共一○二面獎牌，今年全運會以「打破卅二金」為目標，各單項委員會正彙整、預估贏牌數，期許選手們於全國運動會將榮耀留在桃園。

50個競賽場地 3場館位在外縣市

全運會除卅項例行比賽項目外，另有保齡球、武術、卡巴迪、滑輪溜冰等四個選辦項目，共有五十個競賽場地，十二個在市立學校、十八個位於市屬場館、一個是中央場地、十二個非市立學校場館、四個私人場館及三個外縣市場館，本月底前所有場館都會完成整修；三處外縣市場館，最遠的是「現代五項」場地於高雄楠梓體育園區，其次是自行車比賽在台中，游泳比賽則在台北市立教育大學。

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