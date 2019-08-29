苗栗北橫施工 橋下遭倒廢棄物

2019-08-29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣北橫公路「最後一哩路」頭份市雞心壩至三灣路段施工中，近來卻被發現橋下約三百坪土地遭人棄置大量破碎磚牆、舊馬桶、廢輪胎等廢棄物，讓當地農民怨聲載道；苗栗縣議員陳光軒痛批，縣府進行重要工程卻疏於管理，嚴重怠忽職守，呼籲應立即清查並檢討。

工務處：不屬於工區範圍

縣府工務處土木科長許家誠解釋，該址橋下原有堆放土方，儲備未來施工使用，但經現場勘查後，確認遭堆棄廢棄物並不屬於工區範圍，屬一般土地遭人傾倒，已通知環保局到場了解。

苗栗北橫公路位於雞心壩、尚未通車的聯通高架橋下，被民眾發現大量疑似建築廢棄物，數袋垃圾、紅磚、廢棄輪胎沿著土方到處堆置，甚至還有馬桶等家具，讓人直呼「太誇張！」

當地農民說，近一年來陸續有看到卡車沿著一旁便道，明目張膽開到橋下傾倒廢棄物，但始終不見公部門積極作為；縣議員黎煥強也指稱附近多處農地也遭人棄置廢土，昨天已與環保局到場會勘。

議員促環局、警局清查

陳光軒認為，傾倒者儘管可惡，但縣府施做重大公共工程卻疏於管理，任由他人長期違法堆棄，已嚴重失職，呼籲環保局、警察局盡速調查，勿讓頭份淨土淪為「垃圾天堂」。

環保局秘書蔡政勳指出，若確認為事業廢棄物，並追查到行為人，可依廢棄物清理法最重開罰三百萬元；但若未能找到傾倒者，則土地管理單位必須負責清除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法