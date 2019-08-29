《彰化》養黑水虻吃廚餘 田中還想推蟲蟲餐

2019-08-29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮公所清潔隊飼養黑水虻去化廚餘，經半年試驗，每天產出近十公斤黑水虻幼蟲，如何再利用，女鎮長洪麗娜推出「蟲蟲餐」，她大膽把幼蟲吃下肚，嚇壞前來視察的縣長王惠美。王惠美建議，幼蟲可以吃下肚，證明它乾淨無虞，其高蛋白的特性，又可作有機飼料，將來還可作面膜及蟲乾。

鎮長當場吃下蟲蟲 嚇壞縣長王惠美

洪麗娜叫清潔隊長把「蟲蟲包」全拿出來，大方請所有來賓「享用」，眾人卻都「敬謝不敏」，以為洪在開玩笑，只見她把一隻隻幼蟲往嘴裡塞，嘴巴越嚼越起勁，看得現場來賓無不起雞皮疙瘩。

原來這一包「蟲蟲餐」事先已炸過，洪麗娜說，味道甜甜的，並不會噁心。她說，她小時候在芳苑海邊，什麼東西都吃，蟋蟀、蟑螂炸一炸就能吃下肚，「蟲蟲餐」對她是見怪不怪。

她表示，這些黑水虻幼蟲的養殖都很衛生，許多學者專家也都證實是乾淨無虞，如何利用這些幼蟲？公所想了許多方式，其中一項就是「蟲蟲餐」，她們當場試驗擺上桌，她親自試吃，後來因有廠商有意研發面膜及蟲乾等高科技產品，「蟲蟲餐」的想法便擱置。

百公斤廚餘養黑水虻 日產約10公斤

公所表示，清潔隊一天收取六百公斤廚餘，去掉殘渣及水，剩一百公斤養殖黑水虻，一天約產出近十公斤黑水虻，目前仍屬試驗階段，並未作特定使用，若有人需要就提供給民眾養魚或養雞，部分黑水虻都羽化成蟲。

王縣長讚許田中鎮公所率先試驗，推動以黑水虻解決廚餘去化問題，並獲得很好的成果。王惠美表示，飼養黑水虻的試驗，從無到有到展現成果，帶來環保提昇另一個契機，希望以後能進一步與生態教育結合，把環境帶向更好的境界，她希望能擴大層次，讓更多清潔單位一起努力，讓彰化縣成為環保、創新的典範。

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