追繳2元複製費 彰化縣府花8元寄信

2019-08-29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府花八元郵資寄公文，只為了追繳伸港九玄宮信徒名冊複製費二元？這讓九玄宮主委柯智勝非常不解。對此，民政處長賴致富強調，承辦人為了便民，先掛號寄出名冊，再以平信寄出收取規費公文 ，還先自行墊支，未來會就流程檢討簡化的可能性。

收到申請信徒名冊 九玄宮須繳二元

伸港九玄宮主委柯智勝表示，為了召開信徒大會，發現信徒名冊不全，行文給彰化縣政府民政處申請信徒名冊，上星期先收到掛號信寄來一張信徒名冊，名冊上共廿八位信徒，這星期再收到平信通知親自到縣府繳交二元的複製費，但他看到二塊錢的公文傻了！

柯智勝說，縣府為了通知要繳交二元，光是平信郵資就要八元，還沒有加上信封、列印公文、製作公文的成本與時間，應該要有更便民的方式才對。

先寄出公文 再電話告知已先行墊支

民政處長賴致富說明，依照流程，宮廟來文申請信徒名冊，必須經由行政處檔案科調資料列印，該處再行文給申請宮廟，請來繳交規費再領取名冊。

賴致富說，因九玄宮趕著要信徒名冊，該處承辦人員才會先以掛號信寄出名冊給對方，又為了便民起見，先行墊支規費，再以平信寄出公文，並以電話告知宮廟人員已先行墊支二元規費。

賴致富指出，中央有訂定「檔案閱覽抄錄複製收費標準」規範，複製資料一頁收取規費二元，因此，發函給宮廟並不是為了收二元，而是為了讓公文可以結案。

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