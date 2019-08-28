長者衰弱前期別放棄 專業治療可延緩失能

2019-08-28

記者翁聿煌／新北報導

82歲的李阿嬤患有慢性病，在跌倒後骨折，手術後的日常生活功能也大幅下降，因此入住養護機構，雖然傷口癒合，仍經常感覺疲倦、食慾差、白天嗜睡，下床活動意願降低，家人帶她到老人醫學門診就醫，醫師評估她是「衰弱合併老年憂鬱」。

台北慈濟醫院家庭醫學科醫師林純聿表示，「衰弱」是高齡者的風險指標，約有4成長者是衰弱前期，勿將衰弱視為正常老化的過程。

林純聿為李阿嬤整合藥物及復健，3個月後，阿嬤已能使用助行器行走，半年後進步到使用單邊四腳枴杖走路，食慾、力氣都有明顯進步，精神狀態也恢復很多。

林純聿說，有些長者因疾病、親友辭世等身心壓力，或身體受傷等刺激下，身心狀況與自我照顧能力都大不如前，「衰弱」是高齡者的風險指標，也是影響老年人失能、生病的重要因素。

她指出，以臨床文獻資料來看，約1/3的住院高齡病患發生日常生活功能衰退，住院期間衰弱老人的死亡率、住院天數及產生併發症比例均大幅增加。

林純聿說，「衰弱」是從身體強健到功能衰退的變動狀態，常被誤以為是正常老化的過程，若能早期發現衰弱並接受專業治療，就有機會延緩衰弱、延緩失能。約有4成長者是衰弱前期，切勿將衰弱視為老化的正常過程，緩慢散步對延緩衰弱並無實質幫助，民眾應積極面對「老」的來臨，在衰弱前先改變生活作息、維持均衡的營養及良好的運動習慣。

她表示，衰弱大致分為前期、中期、末期3個階段，當病人因行動緩慢、疲累、體重減輕、多重用藥或頻繁就醫等因素接受老人醫學門診，醫師會透過「周全性老年評估」提供以病人為中心的照顧計畫。

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