低度維護 虎尾建國一村保存原味

2019-08-28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林虎尾建國一村再造首期工程完工，由於經費有限，無法重建或仿古維修，而是將殘破眷舍進行低度維護，保留原有建築外觀，雖然沒有屋頂、只有斷垣殘壁，但透過創意，重現眷舍空間及特殊戰備文化地景，創造眷村新意象，可望成為網美拍照新亮點。

首期工程 重現特殊戰備文化地景

虎尾建國一、二村再造歷史現場專案總計經費一億元，首期工程經費一千五百多萬元。雲林縣長張麗善表示，建國一村著重眷村文化風貌的保存與呈現，並與知性觀光休閒結合，成為眷村生活文化體驗場域，如眷村文化館舍、眷村行旅宿及行飲食等休閒公共服務。

二期工程 打造藝術村連結觀光帶

第二波工程將以忠棟、孝棟、丁棟及活動中心等眷舍優先施工，打造為新的國際藝術村，另爭取到經費，將在防空洞內建置AR或VR的影視展演中心。

AR、VR影視中心 防空洞內建置

建國一村丁棟眷舍鄰近全台唯一還在運載甘蔗的台糖五分車鐵道，希望藉由五分車復駛連結虎尾繹、鐵橋及布袋戲文化館，成為帶狀景點，並建置成為青創、藝文與眷村文化的亮點基地。

文化處長陳璧君說，建國一、二村面積近卅公頃，房舍數十棟，目前除了和虎尾鎮公所公部門合作，更期盼引進民間投資，縣府將協助和土地所有權單位國防部研商，以合作經營模式取得管理權，共同進行虎尾眷村保存、再發展。

陳璧君歡迎各界到建國一、二村舉辦文化活動，如市集、實競遊戲、環境課程、軍事體驗休閒遊戲，營隊、親子共讀夏令營、青年及藝術工作坊等，希望形成新眷村。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法