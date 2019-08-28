班班有冷氣 雲林縣府要用租的

2019-08-28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣從這學期開始，各國中、小學可望班班有冷氣！縣長張麗善昨在全縣校長會議宣佈，將用租賃方式讓班班都能有冷氣，而且同步到位，不會有冷氣先裝、後裝的問題。

全縣國中小教室 同步裝設

地球暖化造成極端氣候，五月氣溫就飆高到卅度以上，影響學生讀書，雲林縣內有不少學校透過校友捐款等各種方式，自力在教室設冷氣，但大部分學校的教室沒有冷氣，猶如一國兩制。

縣府教育處長邱孝文表示，雲林縣財源有限，不可能一次購足所有學校的冷氣，如果分期購買裝設冷氣，又有哪個學校先裝、後裝的問題，可能陷入不公平的疑慮，教育處決議採用類似「電腦租賃」方式，一次發包，再逐年編列預算付款，年限到了，冷氣歸學校所有。

邱孝文解釋，縣內「電腦租賃」辦法就是一次發包購足電腦，縣府分四年付款，而冷氣的使用年限較長，未來分期付款的時間可能更長，租賃的好處就是全縣所有學校可以同時裝置冷氣，學生不用等，沒有不公平的問題。

邱孝文說，參與「冷氣租賃」廠商除需提供冷氣，也需要相關電路的安裝及保固，可減少學校後續保養及維修負擔，相關細節仍在研擬中。

參與廠商 安裝電路及保固

張麗善表示，雖然雲林經濟弱勢、財源不足，縣府仍會努力建構好的學習環境，讓孩子的學習效率提升，不要輸在起跑點上。

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