新北「通學巷2.0」計畫 20校9月底前完成

2019-08-28

〔記者何玉華／新北報導〕暑期已近尾聲，高中職及國中小在後天（週五）就要開學了，新北市長侯友宜昨天要求相關單位，開學之前必須完成各校周邊的交通號誌檢修、通學廊道的安全檢查，並鼓勵幼兒園所申請教育部提供的四成補助經費，汰換車齡十年以上的幼童專車，確保學生的交通安全。

侯友宜要求檢修通學廊道

教育局指出，全市公私立幼兒園所共有一○九四所，有五○六所購置交通車，共計五五八輛幼童專車，其中十七所、七十二輛的車齡已達九至十年，在這一、兩年之內就符合十年以上的汰舊補助標準，初估補助經費大約五百多萬元，將在車齡屆滿十年前的半年前起，每月函文提醒幼兒園儘速汰換，逾期將通知監理所註銷牌照，幼兒園業者透過教育局申請，教育局彙整之後向教育部申請四成的補助款。

380條路段限速為30公里

教育局長張明文、交通局長鍾鳴時昨天在道安會報中專題報告「通學巷2.0」交通安全改善計畫，改善學校周邊的交通環境，以學生通學的角度檢視步行環境的安全性，包括增設新式ＬＥＤ標誌、綠底行人穿越線、學校附近速限標誌、當心學童標誌、當心學童彩色鋪面等，並加入科技執法設備，遏止交通違規並取締闖入管制路段的車輛，同時改善一三二校的周圍道路，並降低三百八十條路段的車輛行駛限速為卅公里。

中央補助4成汰換娃娃車

交通局交通安全科長林昭賢表示，「通學巷2.0」計畫目前已完成山佳、莒光、豐年、秀朗、深坑、和平、坪林、中正、烏來國小等九校，預計九月底將完成二十校，在二○二二年完成全市二一一所國中小學的「通學巷2.0」交通安全改善計畫。

侯友宜說，學童不管是上學或回家的路，交通安全永遠不能輕忽，市府要盡全力保護學童的安全，他在開學後會檢查幼兒的交通車及學校周邊的通學廊道。

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