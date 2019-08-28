〈未落實交通維持〉挖路致事故 新北罰廠商2萬

2019-08-28

〔記者何玉華／新北報導〕「馬路挖不停」、「爛路坑坑疤疤」的民怨不斷，新北市長侯友宜昨天在道安會報要求改善，市府交通局、養護工程處表示，從八月十五日起已陸續和承辦道路工程的廠商換約，在契約中增訂「未落實交通維持計畫而導致安全事故，廠商罰鍰兩萬元」的新規定，從換約後陸續實施；侯友宜強調，罰款只是手段，絕不容許擅自更改交維計畫或施工不慎，傷害民眾的生命財產安全。

台北市捷運工程局六月底在中和區景平路段辦理捷運相關工程時，因為逾時施工且未依照市府核定的交維計畫進行佈設，導致一名機車騎士與貨車相撞後不幸死亡，並有逾期施工而導致塞車的缺失，侯友宜為此動怒，交通局檢討路權委託的機制，發現該處肇事路段的路權已委託給工程單位執行。

釀安全事故、影響民生、塞車等

交通局指出，配合工程需要，將部分道路委託工程主辦單位代為管理，新北市目前共有十七處路段的路權委外管理，在捷運路段有十四處，另外三處是委託給新建工程處或公路總局代管，工程單位為了趕工，偶爾沒有落實交維計畫的審查責任，目前在路權委託維護契約書中對此卻無罰則。

侯友宜要求相關單位隨時抽查

市府在八月初邀集相關路權單位研商，決定針對未落實交維計畫而導致安全事故、未按核准時間施工造成交通壅塞，或施工不慎造成重大民生影響等，增訂兩萬元的懲罰性違約金，昨天在道安會報提出專案報告。

侯友宜強調，裁罰只是手段，重點不在罰鍰多少，目的是杜絕路權管理單位縱容道路工程廠商未依交維計畫施工，他要求捷運工程局、工務局、交通局、警察局等相關單位隨時抽查，滾動式檢討路權委託契約，必要時研議收回路權管理的機制。

他也要求各區公所密切掌握轄內道路坑洞及交通狀況，在最短時間內改善鋪平，讓市民有更好的用路品質；他表示，道路平整有無改善，民眾的感受是立即的，他要求市府各單位落實督導，他會不定期到各地抽查，半夜也會到工地現場監督。

基隆罰1萬以上、10萬以下

〔記者俞肇福／基隆報導〕對於新北市實施「未落實交通維持計畫而導致安全事故，廠商罰鍰兩萬元」的新規定，基隆市政府表示，已有類似的罰則，針對道路開挖時，未落實執行交通維持計畫而造成交通事故，根據基隆市挖掘道路管理自治條例中的「未按交通維持計畫規定佈設交通安全設施或擅自封路者」，可罰鍰一萬元以上、十萬元以下。

基隆市工務處指出，從今年一月起至今，基隆市共開罰四件，每件罰鍰一萬元；工務處副處長黃毅維表示，未按交通維持計畫書內容規定佈設交通安全設施，違反基隆市挖掘道路管理自治條例的規定，處一萬元以上、十萬元以下的罰鍰，這是採逐條、逐款的處罰並限期改善，逾期不改善或改善後仍不符規定，得連續處罰。

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