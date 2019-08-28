《高雄》愛情摩天輪8.30說明會 韓：好幾十家廠商參與

2019-08-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨宣布，愛情摩天輪說明會預定八月卅日舉行，大家已等很久了，屆時會有國內外「好幾十家」廠商參與。

綠議員感慨 韓不改說大話個性

民進黨高市議員邱俊憲感慨，韓市長還是不改「說大話」個性，號稱有幾十家廠商參加，但希望廠商來投資、被視為重大建設的項目，卻始終無法對議會與市民說清楚內容，後續預算勢必受到嚴格監督與挑戰；他呼籲韓市長別再打腫臉充胖子、別只是以口號治理城市。

藍議員樂見 說明會進度算合理

國民黨高市議員陳美雅對愛情摩天輪說明會與後續發展樂見其成，相信會對觀光產業注入強心針，她認為八月開說明會進度算合理，重要的是把品質做好，不需要搶快；她進一步指出，近期觀光動能感覺有些停滯，希望藉由愛情摩天輪帶動相關產業往前進。

頗受各界關注的愛情摩天輪，韓國瑜先前曾說已有美、英、法等國企業表達高度興趣，八月將來台考察，但八月將結束，卻遲遲未見動靜，引發各界議論是否又要跳票。

「Wecare高雄」罷韓三十行動發起人、前高雄市文化局長尹立先前也在臉書質疑，八月只剩下幾天了，「英美法計畫加入的愛情摩天輪勒？」

高市經濟發展局當時強調，一切計畫都在進行中，目前已委託專業機構進行基地分析評估，並盤點愛河邊與高雄港邊適合開發土地，八月底一定會舉辦說明會。

經發局補充，說明會參加對象，已發函邀請美、英、法等國及台灣企業參加，聽取各方意見，由於興建地點腹地不能太小，也會邀都發局與會，提出專業建議。

韓國瑜昨明確宣告，猶抱琵琶半遮面，千呼萬喚始出來，愛情摩天輪說明會八月卅日會舉行，並透露國內外廠商「好幾十家」參加；他進一步表示，希望在觀光業低迷時大力推動觀光，愛情摩天輪，大家已等很久了。

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