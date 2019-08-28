《高雄》基進解密2.0爆潘恒旭 9月接韓競總網軍總司令

2019-08-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進高雄黨部昨發表基進解密2.0，爆料稱除了高市觀光局長潘恒旭將接任韓國瑜競選總部網軍總司令，並點名環保局長袁中新將背起黑鍋黯然離開，而積極清算中的文化局，人事上應該也會有所處理。

新聞局澄清純屬臆測 潘：不是傳了2個月？

針對台灣基進對市府人事異動的說法，高市新聞局澄清純屬臆測、多屬不實謠言，如有人事異動訊息，市府會正式發佈；觀光局長潘恒旭則是淡淡回應，這（人事傳聞）不是傳了兩個月了嗎？

台灣基進高雄黨部指出，還記得上次解密內容嗎？「潘恒旭將辭去觀光局長，進入韓國瑜競選總部擔任網軍總司令，遺缺由佳芬閨密機要主秘高美蘭接任，潘維剛之子田長沛則接任主任秘書」。

台灣基進指出，雖然潘恒旭極力否認，但基進解密不是不準，而是時候未到，潘局長在九月即將提早離開市府，前往韓國瑜競選總部。

另爆環局長將背鍋去職 李佳芬二堂姊夫接任

台灣基進進一步爆料，其實不只觀光局，整個高市府人事都將大地震。在考前一週，改變臨時人員招考規則後神隱的環保局長袁中新，將背起黑鍋黯然離開，改由李佳芬二堂姊夫、韓國瑜競選市長時的大總管、曾是回收業者的陳燦圖接任？

另外，正積極清算中的文化局，人事上應該也會有所處理，就讓我們繼續看下去。

洪東煒掌土開總座 可見韓對高雄港的「重視」

順道一提，高雄市前副市長洪東煒，在楊秋興與韓國瑜正式翻臉後，隨即被拔掉副市長，改派高雄港區土地開發公司總經理，即便透過媒體向韓溫情喊話，仍改變不了被流放的命運。

台灣基進認為，這件事讓人最傻眼的是，韓國瑜竟然把做為高雄港轉型的關鍵土開公司，當成高市府的流放回收場，可想而知韓國瑜對於高雄港的「重視」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法