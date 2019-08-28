汽機車分流 大溪武嶺橋防撞桿不裝了

2019-08-28

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪武嶺橋拓寬改善工程於前年八月完工通車，增設獨立機（慢）車專用道，並設置防撞桿進行汽機車分流，以保障騎士安全，不過，對於防撞桿該不該設置，地方看法兩極，直至去年九月間配合擋風牆及排水管施工，拆除機車道的兩側防撞桿後，公路總局第一區工程處復興工務段歷經近一年觀察，研判用路人均已習慣車道配置，並依照標誌標線及交通規則行車，行車安全逐步提升、事故未明顯增加，因此決定不再恢復設置。

橫跨石門水庫大漢溪下游的武嶺橋，是大溪最主要的對外道路，也是進入大溪老街最近的要道，武嶺橋在未拓寬機車道時，因橋面寬僅各兩線道，且未設置專用機車道，以往常上演汽機車爭道的情況，復興工務段於二○一五年斥資二億二千萬元拓寬改善，並於前年八月完工。

公路總局近一年觀察 事故未明顯增加

市議員陳治文表示，武嶺橋機車道通車初期，地方對於專用道設置一長排防撞桿雜音很多，有人贊成藉此落實汽機車分流，也有騎士認為一旦遇到前方有烏龜車、電動四輪車不能超車外，若有騎士突然減慢或煞車，後方機車若反應不及、閃不過反而危險；去年九月配合擋風牆及排水管施工，防撞桿「陰錯陽差」拆光光，經過一年觀察，騎士違規越線情形極少，車禍案件較同期並未增加，少了防撞桿的阻礙，掃街車更能加強清掃專用道兩側的格柵洩水孔避免積水，地方贊同防撞桿別再裝回去。

立委趙正宇也說，既然用路人已自然習慣汽機車分流，他也贊成防撞桿全面撤除，至於武嶺橋遇豪雨易積水問題，他會要求公路總局進行清淤及滾動式檢討作業，同時增設排水孔加速橋面排水，以確保騎士行車安全。

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