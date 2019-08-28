2次流標 彰化首座影城興建延宕

2019-08-28

〔記者張聰秋／彰化報導〕真慘，彰化人影城夢不知何年何月能實現？建縣三百年，縣民從年輕盼到老的首座影城中心，原本預料下個月動工，但中華郵局公司證實，因工程招標兩次都流標，彰化縣政府核發建照期限已逾期，確定今年九月無法動工，至於何時能動工？還是充滿變數。

工程招標乏人問津 建照也逾期

鄰近彰化火車站的光復路郵局，中華郵政將斥資三億七千萬元工程費，規劃把地面五六四坪土地改建為地下三樓、地上六樓的商業大樓，二樓到三樓規劃為健身運動中心、四樓到六樓為國賓電影院影城，電影院樓高挑高七米到七米五間，改建工程原本預計今年九月動工，而光復路郵局預計利用三天中秋節連假搬遷新址。

原訂下月動工 至少要再拖1年

此興建案縣府於去年十一月十二日核發建築執照，半年期限再加上三個月展期，最後動工期限是本月廿二日，但工程卻連續二次流標。總公司指出，目前建照逾期，必須重新申請，而影城的樓層要挑高，在考量工程費用支出下，可能要更改建材，作業一切重頭來，作業時程至少一年。

如此一來，現址光復路郵局還要搬遷嗎？總公司表示，因為搬遷作業已獲金管會同意，租賃契約也已簽訂，搬遷依原行程進行，郵局改建大樓，跟國賓業者已完成招商契約，興建影城計畫不變，只是時間延後。而新址承租地址在和平路五五號，彰化郵局科長葉淑敏表示，配合總公司規劃，光復路郵局暫時搬遷到承租四樓商辦，營運無縫接軌。

不少民眾說，彰化縣是六都之外全台人口最多的大縣，撇開百貨公司不談，竟然連個影城中心都沒有，而台東縣僅十多萬人口，台東市區還有秀泰廣場影城、誠品書店等連鎖娛樂店，彰化人很「漏氣」。

有民眾表示，彰化縣目前就彰化市、員林市仍有老戲院，即使重新裝潢，內部改裝，空間、格局和動線，還是落後現代化全新的影城中心，吸引不了年輕人前往消費，期待影城如期施工並竣工，重振彰化市區的商機。

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